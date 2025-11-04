  • KHI: Clear 32.6°C
اسلام آباد میں 600 سے زائد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بغیر رجسٹریشن چلائے جانے کا انکشاف

عمید علی شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 03:59pm
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے بغیر رجسٹریشن چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔

محکمہ سیاحت کی جانب سے مرتب کی گئی فہرستوں کے مطابق 600 سے زائد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بغیر رجسٹریشن کے پائے گئے ہیں، ان فہرستوں میں کئی معروف فوڈ برانڈز کے نام بھی شامل ہیں۔

ڈان نیوز کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق غیر رجسٹرڈ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی سیکٹر کے لحاظ سے لسٹیں تیار کی گئی ہیں، جن میں چیزیئس ریسٹورنٹ، بیت المندی، چائے خانہ، راوی ریسٹورنٹ، بٹ کڑاہی ریسٹورنٹ، رائل سٹی ہوٹل، محبوب ہوٹل بھی شامل ہیں۔

ذرائع کے مطابق ان غیر رجسٹرڈ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا ہے۔

وزارت بین الصوبائی رابطہ کے ذیلی ادارے محکمہ سیاحت نے ان کی رجسٹریشن کے لیے اقدامات تیز کر دیے ہیں، اس سلسلے میں ڈپٹی کنٹرولر محکمہ سیاحت طارق محمود کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو غیر رجسٹرڈ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ٹریول ایجنسیوں کو مرحلہ وار نوٹسز جاری کرے گی۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایکٹ 1976 کے تحت تمام ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن لازمی ہے۔

نوٹسز جاری کیے جانے کے باوجود اگر کوئی ادارہ رجسٹریشن نہ کرائے تو اسے بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

محکمہ سیاحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں اس وقت رجسٹرڈ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کی تعداد تقریباً 400 ہے۔

