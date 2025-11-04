حکومت سندھ کا پنک اسکوٹی اسکیم کے دوسرے مرحلے کا اعلان
وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت خواتین کو پنک اسکوٹیز کی فراہمی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کرنے جارہی ہے۔
سندھ کے سینئر وزیر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے خواتین کو مفت ٹریننگ کے ساتھ مفت لائسنس بھی فراہم کیے جارہے ہیں، طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو اسکوٹیز کی فراہمی کا مقصد ان کو روزمرہ کے سفری مسائل سے نجات دلانا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، تربیتی کورسز میں حصہ لیں اور پنک اسکوٹیز پروگرام کے دوسرے مرحلے میں رجسٹریشن کرائیں۔
انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پنک اسکوٹیز کے منصوبے کو عوام کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی ملی، درجنوں خواتین نے ڈرائیونگ سیکھی اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد اپنی روزمرہ مصروفیات کے لیے پنک اسکوٹیز کو اپنایا۔
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور محفوظ، باوقار انداز میں اپنے تعلیمی و پیشہ ورانہ سفر کو جاری رکھیں۔
ان کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بس سروس اور اب پنک اسکوٹیز جیسے منصوبوں کا مقصد شہریوں کو سستی، محفوظ اور باوقار سفری سہولتیں فراہم کرنا ہے۔
وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ خواتین کو سماجی اور معاشی طور پر مضبوط بنانا صرف ایک حکومتی منصوبہ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی سیاسی اور انسانی فلسفے کا حصہ ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا پیپلز پارٹی کے نظریاتی سفر کا مرکزی ستون ہے، یہ مشن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اس وژن کا تسلسل ہے۔
الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے حصول کے لیے درخواستیں سندھ ورکرز ویلیفیئربورڈ کی ویب سائٹ پر جمع کروائی جا سکتی ہیں۔
اہلیت کا معیار
- رجسٹرڈ صنعت میں کام کرنا
- عمر کی حد 20 سے 45 برس
- 20 فیصد اقلیتی کوٹہ مختص
- انتخاب کے لیے ڈیجیٹل قرعہ اندازی
- 7 سال بائیک کو پاس رکھنے کی لازمی شرط
- ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 60 دن کی مہلت
درخواست کیسے جمع کروائیں؟
اہل خواتین ڈبلیو ڈبلیو بی ایس کے پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کرا سکتی ہیں، جمع کروائی گئی درخواستوں کی تصدیق ای او بی آئی/سیسی اور آجر کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے کی جائے گی۔