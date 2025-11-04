  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
  • KHI: Clear 32.6°C
  • LHR: Heavy Rain 22.6°C
  • ISB: Clear 15.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکومت سندھ کا پنک اسکوٹی اسکیم کے دوسرے مرحلے کا اعلان

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 04:13pm
— فوٹو: سوشل میڈیا
— فوٹو: سوشل میڈیا

وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت خواتین کو پنک اسکوٹیز کی فراہمی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کرنے جارہی ہے۔

سندھ کے سینئر وزیر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے خواتین کو مفت ٹریننگ کے ساتھ مفت لائسنس بھی فراہم کیے جارہے ہیں، طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو اسکوٹیز کی فراہمی کا مقصد ان کو روزمرہ کے سفری مسائل سے نجات دلانا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، تربیتی کورسز میں حصہ لیں اور پنک اسکوٹیز پروگرام کے دوسرے مرحلے میں رجسٹریشن کرائیں۔

انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پنک اسکوٹیز کے منصوبے کو عوام کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی ملی، درجنوں خواتین نے ڈرائیونگ سیکھی اور لائسنس حاصل کرنے کے بعد اپنی روزمرہ مصروفیات کے لیے پنک اسکوٹیز کو اپنایا۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور محفوظ، باوقار انداز میں اپنے تعلیمی و پیشہ ورانہ سفر کو جاری رکھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بس سروس اور اب پنک اسکوٹیز جیسے منصوبوں کا مقصد شہریوں کو سستی، محفوظ اور باوقار سفری سہولتیں فراہم کرنا ہے۔

وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ خواتین کو سماجی اور معاشی طور پر مضبوط بنانا صرف ایک حکومتی منصوبہ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی سیاسی اور انسانی فلسفے کا حصہ ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا پیپلز پارٹی کے نظریاتی سفر کا مرکزی ستون ہے، یہ مشن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اس وژن کا تسلسل ہے۔

الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے حصول کے لیے درخواستیں سندھ ورکرز ویلیفیئربورڈ کی ویب سائٹ پر جمع کروائی جا سکتی ہیں۔

اہلیت کا معیار

  • رجسٹرڈ صنعت میں کام کرنا
  • عمر کی حد 20 سے 45 برس
  • 20 فیصد اقلیتی کوٹہ مختص
  • انتخاب کے لیے ڈیجیٹل قرعہ اندازی
  • 7 سال بائیک کو پاس رکھنے کی لازمی شرط
  • ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 60 دن کی مہلت

درخواست کیسے جمع کروائیں؟

اہل خواتین ڈبلیو ڈبلیو بی ایس کے پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کرا سکتی ہیں، جمع کروائی گئی درخواستوں کی تصدیق ای او بی آئی/سیسی اور آجر کے سرٹیفکیٹ کے ذریعے کی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

5

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

6

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

7

صحافی نعیم کے صبا قمر پر سنگین الزامات، اداکارہ نے قانونی کارروائی کا اعلان کردیا

8

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

کارٹون

کارٹون : 4 نومبر 2025
کارٹون : 3 نومبر 2025