  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسلام آباد ہائیکورٹ: سرکاری ٹی وی کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز کی تقرری کا حکم معطل

ویب ڈیسکشائع 05 نومبر 2025 12:58pm
— فائل فوٹو: اےا یف پی
— فائل فوٹو: اےا یف پی

سرکاری ٹی وی پی ٹی وی میں میں تقرریوں کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ، عدالت نے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز چودھری سلیم کی تقرری کا حکم معطل کردیا۔

ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے پی ٹی وی میں میں تقرریوں کے معاملے پر سہیل اختر کی متفرق درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری کردیا۔

حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار وکیل کے مطابق چوہدری سلیم کی ترقی عدالت میں دیئے گئے بیان حلفی کی خلاف ورزی ہے، ریٹائرمنٹ کے 6 روز بعد بطور ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز تعینات کردیا گیا۔

عدالتی حکمنامے کے مطابق وکیل نے استدعا کی کہ 13 اکتوبر2025 کے حکمنامہ کو معطل کیا جائے، جسٹس خادم سومرو نے حکمنامے میں کہا ہے کہ عدالت 13 اکتوبر2025 کا حکمنامہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو جواب کیلئے نوٹس جاری کرتی ہے، عدالت نے درخواست کو مرکزی کیس کے ساتھ 9 دسمبرکو دوبارہ سماعت کیلئے مقرر کر دیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

5

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

6

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

7

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

8

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

کارٹون

کارٹون : 5 نومبر 2025
کارٹون : 4 نومبر 2025