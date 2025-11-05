  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بھارت سے تجارتی مذاکرات جاری، ٹرمپ مودی سے اکثر بات کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس

ویب ڈیسک شائع November 5, 2025 اپ ڈیٹ November 5, 2025 01:22pm
امریکی پابندیوں کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے روسی تیل کی درآمدات میں کمی کر دی ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز
امریکی پابندیوں کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے روسی تیل کی درآمدات میں کمی کر دی ہے۔ —فائل فوٹو: رائٹرز

وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اور دونوں ممالک کی تجارتی ٹیمیں مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر اور ان کی تجارتی ٹیم بھارت کے ساتھ انتہائی سنجیدہ مذاکرات میں مصروف ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ صدر ٹرمپ کو وزیرِاعظم مودی کا بہت احترام ہے، اور وہ اکثر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔

گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔

اس سے قبل روسی تیل خریدنے پر جب امریکی صدر نے بھارتی درآمدات پر ٹیرف دوگنا کرتے ہوئے 50 فیصد کیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات کئی دہائیوں کی نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے۔

امریکی پابندیوں کے بعد بھارتی ریفائنریوں نے روسی تیل کی درآمدات میں کمی کر دی ہے۔

واشنگٹن نے گزشتہ ہفتے روس کی 2 بڑی تیل برآمد کرنے والی کمپنیوں، روزنیفٹ اور لوک آئل، پر پابندیاں عائد کی تھیں۔

31 اکتوبر کو امریکا اور بھارت نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔

وزیرِ دفاع پیٹ ہیگستھ نے اس معاہدے کو ’علاقائی استحکام اور دفاعی توازن کی بنیاد‘ قرار دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے تعاون، معلومات کے تبادلے اور ٹیکنالوجی کی شراکت کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔

اس سے چند روز قبل، امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کے وزیرِ خارجہ سبرامنیم جے شنکر سے ملائیشیا میں ملاقات کی تھی، جہاں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

5

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

6

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

7

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

8

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

کارٹون

کارٹون : 5 نومبر 2025
کارٹون : 4 نومبر 2025