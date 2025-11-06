  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کرک: فضل الرحمٰن پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث داعش کمانڈر مارا گیا

ڈان اخبار شائع November 6, 2025 اپ ڈیٹ November 6, 2025 12:24pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

خیبرپختونخوا کے ضلع کرک میں جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن پر ناکام خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث داعش خراسان کا اہم کمانڈر پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگیا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ دولت اسلامیہ (داعش) خراسان گروپ کا ایک اہم کمانڈر خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں پولیس کی رات دیر گئے کارروائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔

ذرائع کے مطابق پولیس نے خفیہ اطلاع پرکرک کے علاقے عمبری گاؤں میں ایک ٹھکانے پر چھاپہ مارا، اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں داعش خراسان کا اہم کمانڈر نثار حکیم مارا گیا۔

تقریباً 4 گھنٹے جاری رہنے والے اس مقابلے میں 4 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، ذرائع کے مطابق نثار حکیم جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمٰن پر ناکام خودکش حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔

کرک کافی عرصے سے سیکیورٹی اور خفیہ اداروں کی نگرانی میں ہے، کیونکہ اسے آئی ایس-کے کے نیٹ ورک اور بھرتی کے مراکز میں شمار کیا جاتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

2

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

3

پنجاب حکومت نے پنشن ختم کرنے کیلئے مستقل ملازمت کا قانون منسوخ کردیا

4

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

5

ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

6

27ویں ترمیم کی بازگشت: ’اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خوشگوار تعلقات پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں‘

7

آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ

8

صحافی نعیم حنیف کے الزامات پر صبا قمر کا سخت ردِعمل، 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھیج دیا

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025