لندن: سنگاپور کے بزنس مین سے کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی ڈائنوسار کی نایاب ہڈیاں ضبط

ڈان اخبار شائع November 6, 2025 اپ ڈیٹ November 6, 2025 01:15pm
یہ ڈھانچے گزشتہ سال کرسٹیز نیلام گھر سے 1 کروڑ 24 لاکھ پاؤنڈ میں خریدے گئے تھے — فائل فوٹو: رائٹرز
یہ ڈھانچے گزشتہ سال کرسٹیز نیلام گھر سے 1 کروڑ 24 لاکھ پاؤنڈ میں خریدے گئے تھے — فائل فوٹو: رائٹرز

برطانوی حکام نے سنگاپور سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخص سے کروڑوں پاؤنڈ مالیت کی ڈائنوسار کی نایاب ہڈیوں، لندن میں 9 فلیٹس اور چینی فن پاروں کا مجموعہ ضبط کر لیا۔

ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی جرائم سے حاصل شدہ دولت کی واپسی کے مقدمے کے سلسلے میں کی گئی۔

بدھ کے روز برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے سُو بنگہائی اور ان کی کمپنی سُو ایمپائر لمیٹڈ کے ساتھ ایک تصفیہ طے کیا، جس کے تحت یہ اثاثے ’پروسیڈز آف کرائم ایکٹ‘کے تحت ضبط کیے گئے۔

یہ قانون برطانوی حکام کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایسے اثاثے واپس لے سکیں جو غیر قانونی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہوں، چاہے ملزم کو عدالت سے سزا نہ بھی ہوئی ہو، این سی اے نے اس مقدمے کی تفصیلات یا الزامات کی نوعیت ظاہر نہیں کی جس کے تحت سُو بنگہائی کے خلاف کارروائی ہوئی۔

ضبط کیے گئے قیمتی اثاثوں میں دو ایلو سارَس اور ایک اسٹیگوسارَس کے قدیم فوسل شدہ ڈھانچے شامل ہیں، جن کی عمر تقریباً 15 کروڑ سال بتائی جاتی ہے۔

یہ ڈھانچے گزشتہ سال کرسٹیز نیلام گھر سے ایک کروڑ 24 لاکھ پاؤنڈ (تقریباً 16.1 ملین ڈالر) میں خریدے گئے تھے، اُس وقت نیلام گھر نے ان کی تصاویر جاری کی تھیں جو کسی قدرتی تاریخ کے عجائب گھر کی نمائش سے مشابہت رکھتی تھیں۔

مقدمے میں برآمد کیے گئے 11 چینی فن پارے بھی شامل ہیں، جو 2022 میں 4 لاکھ پاؤنڈ سے زائد میں نیلامی سے خریدے گئے تھے۔

عدالتی حکم کے مطابق، ضبط شدہ اثاثوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھائی حصہ سُو بنگہائی کے نامزد بینک اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے گا۔

نیشنل کرائم ایجنسی نے اس معاملے پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔

