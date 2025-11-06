  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

بنگلہ دیش: بغاوت میں لوٹے گئے بھاری ہتھیار واپس کرنے پر ہزاروں ڈالر انعام دینے کا اعلان

ڈان اخبار شائع November 6, 2025 اپ ڈیٹ November 6, 2025 11:18am
شاٹ گن یا پستول کے لیے 400 ڈالر انعام دیا جائے گا, اسلحہ واپس کرنے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ —فوٹو: ڈھاکا ٹریبیون
شاٹ گن یا پستول کے لیے 400 ڈالر انعام دیا جائے گا, اسلحہ واپس کرنے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ —فوٹو: ڈھاکا ٹریبیون

بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ گزشتہ سال کی بغاوت کے دوران لوٹی گئی مشین گنوں، رائفلوں اور پستولوں کی واپسی پر نقد انعامات دے گی، تاکہ اہم انتخابات سے قبل درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں ہتھیار واپس حاصل کیے جا سکیں۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 6 ہزار آتشیں ہتھیار اگست 2024 میں ہونے والی خونریز شورش کے دوران پولیس کے اسلحہ خانوں سے لوٹ لیے گئے تھے، اس بغاوت نے سخت گیر وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔

پولیس کے ترجمان اے ایچ ایم شہادت حسین کے مطابق اب تک ایک ہزار 300 سے زائد ہتھیار تاحال لاپتا ہیں، پولیس نے ان ہتھیاروں کی واپسی پر دیے جانے والے انعامات کی تفصیل جاری کی ہے۔

ایک لائٹ مشین گن کے لیے 4 ہزار امریکی امریکی ڈالر سے زائد، ایک اسالٹ رائفل کے لیے 800 ڈالر، شاٹ گن یا پستول کے لیے 400 ڈالر انعام دیا جائے گا، گولا بارود کی واپسی پر بھی نقد رقم ادا کی جائے گی۔

شہادت حسین نے کہا کہ بنگلہ دیش پولیس مکمل رازداری کی ضمانت دیتی ہے، اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ہتھیار واپس جمع کرا دیں۔

واضح رہے کہ بنگلہ دیش گزشتہ سال شیخ حسینہ کے جلاوطنی اختیار کرنے کے بعد سے سیاسی انتشار کا شکار ہے، اور سیاسی جماعتیں فروری 2026 میں متوقع انتخابات سے قبل اقتدار کے لیے زور آزمائی میں مصروف ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

2

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

3

پنجاب حکومت نے پنشن ختم کرنے کیلئے مستقل ملازمت کا قانون منسوخ کردیا

4

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

5

ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

6

27ویں ترمیم کی بازگشت: ’اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خوشگوار تعلقات پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں‘

7

آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ

8

صحافی نعیم حنیف کے الزامات پر صبا قمر کا سخت ردِعمل، 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھیج دیا

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025