  • KHI: Clear 30.9°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 20.5°C
  • KHI: Clear 30.9°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 20.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ٹرمپ انتظامیہ 20 جنوری سے اب تک 80 ہزار نان امیگریشن ویزے منسوخ کرچکی

ویب ڈیسکشائع 06 نومبر 2025 01:08pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک تقریباً 80 ہزار غیر امیگریشن ویزے منسوخ کر دیے ہیں، ایک سینئر عہدیدار کے مطابق یہ منسوخیاں مختلف جرائم جیسے نشے میں گاڑی چلانے، حملے اور چوری کے الزامات پر کی گئیں۔

خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق واشنگٹن ایگزامینر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ویزوں کی بڑی تعداد میں منسوخی ٹرمپ کے دورِ حکومت میں شروع کی گئی سخت امیگریشن پالیسیوں کی عکاس ہے، جن کے تحت غیر معمولی تعداد میں تارکین وطن کو ملک بدر کیا گیا، حتیٰ کہ کچھ ایسے افراد بھی جن کے ویزے درست اور فعال تھے۔

انتظامیہ نے ویزا جاری کرنے کے عمل کو بھی سخت بنا دیا ہے، جس میں سوشل میڈیا کی جانچ اور اضافی اسکریننگ شامل ہے۔

منسوخ کیے گئے ویزوں میں سے تقریباً 16 ہزار نشے میں ڈرائیونگ، 12 ہزار حملے اور 8 ہزار چوری کے مقدمات سے متعلق تھے، امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار کے مطابق یہ 3 جرائم اس سال کی کُل منسوخیوں کا تقریباً نصف حصہ ہیں۔

اگست میں محکمہ خارجہ نے بتایا کہ 6 ہزار سے زائد طالب علموں کے ویزے قیام کی مدت سے تجاوز یا قانون شکنی کے باعث منسوخ کیے گئے، جن میں چند ایسے بھی شامل تھے جن پر ’دہشت گردی کی حمایت‘ کا الزام تھا۔

گزشتہ ماہ یہ بھی بتایا گیا کہ کم از کم 6 افراد کے ویزے سوشل میڈیا پر قدامت پسند کارکن چارلی کِرک کے قتل سے متعلق تبصروں کے باعث منسوخ کیے گئے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مئی میں کہا تھا کہ انہوں نے سیکڑوں، بلکہ ممکنہ طور پر ہزاروں افراد کے ویزے منسوخ کیے ہیں، جن میں طلبہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کی سرگرمیاں امریکی خارجہ پالیسی کے مفادات کے خلاف سمجھی گئیں۔

محکمہ خارجہ کی ہدایات کے مطابق، بیرون ملک امریکی سفارتکاروں کو ایسے درخواست گزاروں کے بارے میں محتاط رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو امریکا مخالف یا سیاسی سرگرمیوں کی تاریخ رکھتے ہوں۔

ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت یا اسرائیل کے غزہ پر حملوں پر تنقید کرنے والے طلبہ ویزا اور گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے اقدامات امریکا کی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ ہیں اور انہیں ’حماس نواز‘ سمجھا جاتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

2

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

3

’گڈ مسلم، بیڈ مسلم‘ اور زہران ممدانی کا نیویارک

4

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

5

شادی کے 12 سال بعد شوہر کو کینسر کی تشخیص ہوئی، چند مہینوں میں ہی انتقال ہوگیا، زنجبیل عاصم شاہ

6

امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی

7

پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو جرمنی نہ جانے پر ہزاروں یورو دینے کی پیشکش

8

سوڈان خون ریزی: ’سرپرستوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کس مقصد کی حمایت کررہے ہیں‘

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025