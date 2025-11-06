  • KHI: Clear 30.9°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 20.5°C
لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

ویب ڈیسکشائع 06 نومبر 2025 01:30pm
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

لاہور میں سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک خوشی محمد کی چودہ سو کنال زمین قرق کرلی گئی۔

ڈان نیوز کے مطابق سیلاب کے ریلیف آپریشن کا سارا خرچ اراضی کے مالک سے ریکورکرکے قومی خزانے میں جمع کروایا جائے گا۔

سیکرٹری ہاؤسنگ کی ہدایت پر ڈی سی لاہور نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا، سیکریٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل، کشمنر لاہور مریم خان اور ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے ریلیف آپریشن کی کامیاب تکمیل پر سوسائٹی کا دورہ بھی کیا۔

اس موقع پر شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔

