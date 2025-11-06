  • KHI: Clear 30.9°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 20.5°C
  • KHI: Clear 30.9°C
  • LHR: Clear 24.9°C
  • ISB: Clear 20.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 06 نومبر 2025 04:05pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

اداکارہ و ماڈل جینس ٹیسا نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہدایتکار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔

جینس ٹیسا نے حال ہی میں ’اے آر وائی پوڈکاسٹ‘ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے شوبز انڈسٹری اور خواتین کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ شوبز انڈسٹری میں خواتین سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ خواتین کے ساتھ ایسے پریشان کن واقعات شوبز کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی پیش آتے ہیں۔

ان کے مطابق شوبز انڈسٹری کے بارے میں زیادہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ عوام فنکاروں کی ذاتی زندگی میں دلچسپی رکھتی ہے اور چونکہ فنکار پبلک فگر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں خبریں زیادہ گردش کرتی ہیں۔

جینس ٹیسا نے مزید کہا کہ ایسے معاملات میں تھوڑی بہت ذمہ داری خواتین پر بھی عائد ہوتی ہے، انہیں اپنی حدود واضح کرنی چاہئیں اور کسی کو ان حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق سامنے والا شخص زبردستی کبھی بھی نہیں کرتا۔

انہوں نے شوبز میں آنے والی لڑکیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس فیلڈ میں قدم رکھیں، کیونکہ اس پیشے میں فیملی اکثر نظرانداز ہو جاتی ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جلدی کامیابی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ محنت کریں، کچھ سالوں میں ضرور کامیابی حاصل ہو جائے گی۔

جینس ٹیسا نے بتایا کہ ایک بار ایک ہدایتکار نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

ان کے مطابق ہدایتکار نے فون پر ان سے عجیب انداز میں بات کی اور جب انہوں نے سوال کیا تو انہیں کہا گیا کہ وہ حد سے بڑھ رہی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا کردار کے لیے ابھی انتخاب نہیں ہوا، اس لیے خاموش رہیں، جس کے بعد ہدایتکار کے بار بار فون کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ان کا سب کو یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی اپنی عزت پر سمجھوتہ نہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی اسی اصول پر قائم ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

2

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

3

’گڈ مسلم، بیڈ مسلم‘ اور زہران ممدانی کا نیویارک

4

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

5

شادی کے 12 سال بعد شوہر کو کینسر کی تشخیص ہوئی، چند مہینوں میں ہی انتقال ہوگیا، زنجبیل عاصم شاہ

6

امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی

7

پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو جرمنی نہ جانے پر ہزاروں یورو دینے کی پیشکش

8

سوڈان خون ریزی: ’سرپرستوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کس مقصد کی حمایت کررہے ہیں‘

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025