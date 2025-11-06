ٹرمپ انتظامیہ نے جنوری سے اب تک 80 ہزار تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر دیے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک تقریباً 80 ہزار نان امیگرنٹ ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ یہ ویزے مختلف جرائم (جیسے نشے میں ڈرائیونگ، حملہ، اور چوری) کی بنیاد پر منسوخ کیے گئے ہیں۔
واشنگٹن ایگزامینر کی پہلی رپورٹ کے مطابق، ویزوں کی بڑی تعداد میں منسوخی اس وسیع امیگریشن کریک ڈاؤن کی عکاسی کرتی ہے، جو ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی شروع ہوا۔
اس دوران بے مثال تعداد میں تارکین وطن کو ملک بدر کیا گیا، جن میں سے بعض کے پاس درست ویزے بھی موجود تھے، انتظامیہ نے ویزوں کے اجرا پر بھی سخت پالیسی اپنائی، جس میں سوشل میڈیا کی سخت جانچ پڑتال اور سیکیورٹی اسکریننگ کا دائرہ وسیع کیا گیا۔
تقریباً 16 ہزار ویزے نشے میں گاڑی چلانے (ڈی یو آئی) کے مقدمات سے منسلک تھے، تقریباً 12 ہزار ویزے حملے کے الزامات پر، اور مزید 8 ہزار ویزے چوری کے واقعات سے متعلق تھے۔
عہدیدار نے کہا کہ یہ 3 جرائم اس سال منسوخ کیے گئے ویزوں کا تقریباً نصف حصہ ہیں۔
اگست میں محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ واشنگٹن نے 6 ہزار سے زائد طلبہ کے ویزے منسوخ کیے ہیں، جو یا تو مدت سے زیادہ قیام (اوور اسٹے) یا قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے، جن میں چند افراد کے دہشت گردی کی حمایت کے شبے میں ویزے منسوخ کیے گئے تھے۔
گزشتہ ماہ محکمہ خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ کم از کم 6 افراد کے ویزے سوشل میڈیا پر قدامت پسند کارکن چارلی کرک کے قتل سے متعلق تبصروں کے باعث منسوخ کیے گئے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مئی میں کہا تھا کہ انہوں نے سیکڑوں، بلکہ ممکنہ طور پر ہزاروں افراد کے ویزے منسوخ کیے ہیں (جن میں طلبہ بھی شامل ہیں) کیوں کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے جو امریکی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے منافی تھیں۔
محکمہ خارجہ کی ہدایات کے مطابق، دنیا بھر میں امریکی سفارتکاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسے ویزا درخواست دہندگان کے خلاف محتاط رہیں، جنہیں واشنگٹن ’امریکا مخالف‘ سمجھتا ہے یا جن کا سیاسی سرگرمیوں کا پس منظر ہو۔
ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کی حمایت یا اسرائیل کے غزہ جنگ میں کردار پر تنقید کرنے والے طلبہ ویزا یا گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی ملک بدر کیا جا سکتا ہے، کیوں کہ ان کے اقدامات کو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور ان پر ’حماس نواز‘ ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔