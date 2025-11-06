  • KHI: Clear 25°C
  • LHR: Clear 20.1°C
  • ISB: Clear 15.4°C
ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 06 نومبر 2025 05:57pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

بھارتی اداکارہ راکھی ساونت نے نیا شوشہ چھوڑتے ہوئے حیران کن دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے حقیقی والد ہیں۔

راکھی ساونت کی جانب سے امریکی صدر کو والد قرار دیے جانے کی ویڈیوز وائرل ہوگئیں، جس پر صارفین بھی حیران دکھائی دیے۔

اداکارہ کی جانب سے گزشتہ ایک ماہ سے مختلف مواقع کے دوران میڈیا سے بات چیت کے دوران دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ہیں۔

اداکارہ نے کچھ دن قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ہمیشہ سوچتی تھیں کہ وہ اتنی بولڈ کیوں ہیں اور اب انہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کے پاس بولڈنیس کہاں سے آئی؟

انہوں نے کہا تھا کہ ان بال اور جسمانی ساخت بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتی ہے لیکن ان کی والدہ نے ان سے یہ راز چھپا کر رکھا تھا۔

راکھی ساونت کا کہنا تھا کہ کسی نے کبھی ان کے والد کو نہیں دیکھا ہوگا اور یہی وجہ ہے ان کے والد کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔

اداکارہ کو ایک اور وائرل ویڈیو میں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے حقیقی والد ہیں اور ان کی رگوں میں امریکی صدر کا خون دوڑ رہا ہے۔

ان کے مطابق اگر ان کا خون نکالا جائے گا تو اس میں سے ٹرمپ ٹرمپ کے شواہد ملیں گے۔

انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ امریکی صدر کی بیٹی ہیں، ان کے والد وہاں بہت بڑا محل بنا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لوگوں کو امریکا کے ویزے بھی لگوا کر دے سکتی ہیں۔

راکھی ساونت نے ایک اور وائرل ویڈیو میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے والد ہونے کا علم انہیں والدہ کے انتقال کے بعد ہوا۔

@murtazaviews

Rakhi Sawant breaks down the real story about being President Donald Trump’s real daughter @Rakhi Sawant Official @𝗠𝘂𝗷𝘁𝗮𝗯𝗮 𝗔𝗹𝗶 𝗦𝗵𝗮𝗵

♬ original sound - Murtaza Ali Shah

انہوں نے بتایا کہ والدہ انتقال سے قبل انہیں بینک لاکر میں رکھی اپنی چیزوں کو بتا کر گئی تھیں، جب انہوں نے لاکر سے چیزیں نکالیں تو ان میں ایک پرچی بھی شامل تھی۔

ان کا کہنا تھا ک پرچی میں والدہ کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ بیٹی تم ہمیشہ باپ کا پوچھتی رہتی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہی تمہارا حقیقی باپ ہے۔

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

