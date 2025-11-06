  • KHI: Clear 23.1°C
  • LHR: Clear 17.9°C
  • ISB: Clear 14.8°C
  • KHI: Clear 23.1°C
  • LHR: Clear 17.9°C
  • ISB: Clear 14.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فلم ساز فرح خان کا جنسی ہراسانی کا سامنا کرنے کا انکشاف

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 06 نومبر 2025 08:37pm
—فوٹو: فیس بک
—فوٹو: فیس بک

معروف بولی وڈ فلم ساز، و کوریوگرافر فرح خان بھی جنسی ہراسانی کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک ہدایت کار رات کو ان کے بستر پر آگیا تھا، جس پر انہوں نے ہدایت کار کو لات دے ماری۔

بھارتی نشریاتی ادارے ’این ڈی ٹی وی‘ کے مطابق فرح خان نے نے حال ہی میں ٹوئنکل کھنہ اور کاجول کے پروگرام میں گفتگو کے دوران بتایا کہ انہوں نے فلمی کیریئر کے آغاز میں ایک ہدایتکار کی طرف سے نامناسب رویے کا سامنا کیا، ان کی بات کے دوران ٹوئنکل کھنہ نے بھی ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ وہ جائے وقوع پر موجود تھیں۔

فرح خان نے نے بتایا کہ کئی سال قبل جب ایک گانے کی شوٹنگ کے دنوں کے دوران وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھیں تو ہدایتکار گانے سے متعلق بات کرنے کے بہانے ان کمرے میں آئے اور اُن کے پاس بستر پر بیٹھ گئے۔

ہدایت کارہ نے بتایا کہ انہیں یہ صورتحال انتہائی ناگوار لگی، جس پر انہوں نے فوری ردعمل دیا اور ہدایتکار کو لات مار کر کمرے سے نکال دیا۔

ان کی بات کے دوران ٹوئنکل کھنہ نے بتایا کہ وہ ہدایت کار کے پیچھے پیچھے گئی تھیں اور انہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔

فرح خان نے مذکورہ واقعے کو اُس دور کی ایک سچائی قرار دیا، جب وہ فلم انڈسٹری میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی تھیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ اُس دن کو بھولنا نہیں چاہتیں کیونکہ اس واقعے نے انہیں اپنی وقار اور ذاتی حدود کے دفاع کی اہمیت سکھائی۔

ان کے مطابق ایسے حالات نے انہیں یہ شعور دیا کہ کام صرف اداکاری یا ہدایت کاری نہیں بلکہ اپنی آواز اور خود اعتمادی کا مسئلہ بھی ہے۔

اگرچہ فرح خان نے ہراساں کرنے کا ذکر کیا لیکن انہوں نے ہدایت کار کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی ٹوئنکل کھنہ نے ہدایت کار نام بتایا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

2

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

3

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

4

’گڈ مسلم، بیڈ مسلم‘ اور زہران ممدانی کا نیویارک

5

شادی کے 12 سال بعد شوہر کو کینسر کی تشخیص ہوئی، چند مہینوں میں ہی انتقال ہوگیا، زنجبیل عاصم شاہ

6

امریکی ریاست کینٹکی میں کارگو طیارہ اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک، 11 زخمی

7

پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو جرمنی نہ جانے پر ہزاروں یورو دینے کی پیشکش

8

سوڈان خون ریزی: ’سرپرستوں کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کس مقصد کی حمایت کررہے ہیں‘

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025