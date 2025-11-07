  • KHI: Clear 25.3°C
وفاقی وزرا نے اسلام آباد پولیس کی کشمیری شہریوں کیخلاف کارروائیوں کا پروپیگنڈا مسترد کردیا

ویب ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 06:08pm
— فوٹو: ڈان نیوز/اسکرین گریب
— فوٹو: ڈان نیوز/اسکرین گریب

وفاقی وزرا نے اسلام آباد پولیس کی جانب سے کشمیری شہریوں کےخلاف کارروائیوں کے پروپیگنڈے کو مسترد کردیا ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی معمول کی چیکنگ کو کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں کا نام دے کر سوشل میڈیا پر پروپپیگنڈا کیا جارہا ہے۔

نوجوان ایسی بے بنیاد خبروں کو بغیر تصدیق آگے نہ بڑھائیں، وفاقی وزیر نےکہا کہ ان جھوٹی پوسٹوں کا مقصد حکومت اور اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔

طارق فضل چوہدری نے کہا کہ اسلام آباد پولیس ذمہ دار ادارہ ہے، جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیاجا رہا ہے، معرکہ حق کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر زندہ ہوا، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف نفرت انگزیز ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے، دشمن پروپیگنڈا کرنے والوں کی فنڈنگ کررہا ہے، اِن عناصر کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ معرکہ حق کے بعد پاکستان کو ملنے والی عزت دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، آزاد کشمیر کے شہریوں سے ناروا سلوک کا الزام لگایا جا رہا ہے، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہمارے جذبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔

