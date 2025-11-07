  • KHI: Clear 22.8°C
  • LHR: Clear 17.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
  • KHI: Clear 22.8°C
  • LHR: Clear 17.5°C
  • ISB: Clear 16.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اپنی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے، عطاء اللہ تارڑ

ویب ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 09:06pm
فائل فوٹو: ڈان نیوز
فائل فوٹو: ڈان نیوز

وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے اصولی موقوف پر قائم ہے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔

وفاقی وزیر کی جانب سے ایکس پر کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان، برادر ممالک ترکیہ اور قطر کا مذاکرات میں ثالثی پر شکر گزار ہے؛ اب ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی پر قابو پانے سے متعلق اپنی طویل عرصے سے چلی آنے والی بین الاقوامی، علاقائی اور دوطرفہ ذمہ داریوں کو پورا کرے، جن میں اب تک وہ ناکام رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ افغان عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہے اور ان کے لیے ایک پر امن مستقبل کا خواہش مند ہے۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھ اکہ پاکستان کبھی بھی افغان طالبان حکومت کے ایسے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا ہمسایہ ممالک کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہو۔

عطاء اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے عوام کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

2

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

3

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

4

ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

5

وزیراعظم سے متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال

6

لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

7

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

8

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

کارٹون

کارٹون : 7 نومبر 2025
کارٹون : 6 نومبر 2025