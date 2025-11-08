  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
  • KHI: Sunny 29.1°C
  • LHR: Sunny 25.3°C
  • ISB: Sunny 23.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

انڈونیشیا: جکارتہ مسجد دھماکوں میں استعمال ہونے والا بارودی مواد برآمد

ویب ڈیسک شائع November 8, 2025 اپ ڈیٹ November 8, 2025 01:26pm
— فوٹو: رائٹرز
— فوٹو: رائٹرز

انڈونیشین پولیس نے دارالحکومت جکارتہ کی ایک مسجد میں ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات کے دوران ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد کا سفوف (پاؤڈر) دریافت کیا ہے۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق گزشتہ روز جمعہ کی نماز کے دوران ہونے والے دھماکوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔

حکام کے مطابق یہ ایک حملہ ہو سکتا ہے جب کہ میں حملے کا مشتبہ ملزم 17 سالہ طالب علم ہے۔

انڈونیشین پولیس چیف لیستیو سیگیت پرابوو نے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمیں تحقیقات کے دوران کئی شواہد ملے ہیں، جن میں تحریری مواد اور کچھ ایسا سفوف شامل ہے جو ممکنہ طور پر دھماکے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ ہم دیگر ریکارڈ بھی اکٹھے کر رہے ہیں، جن میں سوشل میڈیا اور اہلِ خانہ کی تفتیش شامل ہے تاکہ تمام معلومات حاصل کی جا سکیں۔

پولیس چیف کے مطابق مسجد کے ساتھ واقع اسکول کا ایک طالب علم، جو اس واقعے کا مشتبہ ملزم ہے اور وہ خود بھی زخمی ہوا ہے جو اس وقت آپریشن کے بعد صحت یاب ہو رہا ہے اور ملزم کی حالت بہتر ہو رہی ہے، امید ہے کہ اس سے ہمیں مزید تفتیش میں آسانی ہوگی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کو جرمنی نہ جانے پر ہزاروں یورو دینے کی پیشکش

2

سعودیہ کی ایف-35 لڑاکا طیارے خریدنے کی درخواست کو پینٹاگون کی اہم منظوری مل گئی

3

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

4

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

5

استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تیسرے دور کے حتمی مذاکرات کا آغاز

6

تہران کو پانی فراہمی کرنے والے ڈیم میں صرف دو ہفتے کا ذخیرہ رہ گیا، حکام

7

کینیڈا نے بیشتر بھارتی اسٹڈی پرمٹ کی درخواستیں مسترد کر دیں

8

سوڈان کی قیامت خیز جنگ سے فرار کے دوران خاندان بچھڑ گئے، بچے والدین کے سامنے قتل

کارٹون

کارٹون : 8 نومبر 2025
کارٹون : 7 نومبر 2025