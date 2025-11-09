  • KHI: Sunny 28.2°C
  • LHR: Clear 25.1°C
  • ISB: Clear 22.5°C
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز ملکی سیاست میں شدید ہلچل کے دوران نیویارک پہنچ گئیں

انور اقبال | ویب ڈیسکشائع 09 نومبر 2025 12:54pm
مریم نواز آج نیو یارک سے کسی دوسری امریکی ریاست کے لیے سفر کریں گی۔ — فائل فوٹو: اسکرین شاٹ
مریم نواز آج نیو یارک سے کسی دوسری امریکی ریاست کے لیے سفر کریں گی۔ — فائل فوٹو: اسکرین شاٹ

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ معاملے پر ملکی سطح پر جاری شدید سیاسی ہلچل کے درمیان نیویارک پہنچ گئیں۔

وہ جمعہ کی شام کو امریکا (نیو یارک) پہنچی تھیں، اور متوقع طور پر اتوار (آج) کو کسی دوسری امریکی ریاست کا سفر کریں گی۔

سفارتی اور سرکاری حلقوں کے مطابق اس دورے کا مقصد خفیہ رکھا گیا ہے، تاہم نیویارک میں پاکستان مسلم لیگ کے ذرائع طبی وجوہات کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے ہیں۔

دورے کا وقت خاصا اہم ہے، وفاقی کابینہ نے ابھی ترمیم کا مسودہ منظور کیا تھا اور بل ایوان بالا میں پیش کیا گیا ہے، جس سے اس کے اثرات پر شدید بحث چھڑ گئی۔

واضح رہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز برازیل میں ہونے والی ’کوپ 30‘ ایمیزونیا بیلیم 2025! میں شرکت کے لیے گزشتہ ہفتے روانہ ہوئی تھیں۔

پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز پنجاب کی نمائندگی کریں گی، جن کے ساتھ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بھی ہوں گی۔

حکومتی اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ وزیراعلیٰ خطاب کریں گی اور موضوع ہوگا ’ویسٹ ٹو ویلیو: وژن سے عالمی عمل تک‘۔

اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ مریم نواز الیکٹرک گاڑیوں پر مبنی ٹرانسپورٹ اور سُتھرا اور گرین پنجاب اقدامات کی تفصیلات بھی پیش کریں گی۔

