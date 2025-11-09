طیارے کی غلط رن وے پر لینڈنگ، کنٹرول ٹاور، کپتان، پی اے اے اور پی آئی اے انتظامیہ ذمہ دار قرار
پی آئی اے کے طیارے کی غلط رن وے پر لینڈنگ کے معاملے پر بیورو آف ایئرکرافٹ سیفٹی انویسٹی گیشن نے حتمی رپورٹ تیار کرلی، رپورٹ میں لاہور کنٹرول ٹاور، کپتان، فرسٹ آفیسر، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور پی آئی اے انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق 17 جنوری 2025 کو دمام سے ملتان کی پرواز کو ملتان میں دھند کے باعث لاہور میں لینڈنگ سے قبل کپتان نے فلائٹ پاتھ ساتھی کپتان سے فیڈ کروایا۔
رپورٹ کے مطابق ساتھی کپتان نے طیارے میں غلط فلائٹ پاتھ فیڈ کردیاتھا، دونوں کپتانوں نے فلائٹ پاتھ فیڈ کرنے کے بعد کراس چیک بھی نہیں کیا، کپتان کی غلطی کا احساس ہونے کے باوجود کنٹرول ٹاور لاہور خاموش رہا، کنٹرول ٹاور لاہور کپتان کو فضا میں چکر لگا کر دوبارہ لینڈنگ کرانے میں ناکام رہا۔