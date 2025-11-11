سمندری طوفان سے ویتنام کی بندرگاہ کے قریب صدیوں پرانے جہاز کا ملبہ ظاہر ہوگیا
سمندری طوفان ’کلمیگی‘ کے باعث شدید ساحلی کٹاؤ نے ویتنام میں صدیوں پرانے ایک جہاز کا ملبہ ظاہر کر دیا ہے، جس سے ماہرین کو ایک محدود موقع ملا ہے کہ وہ ایک ایسے تاریخی ورثے کو محفوظ کر سکیں جو بقول ان کے انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ جہاز پہلی بار 2023 میں ہوئی آن کے ساحل کے قریب دریافت ہوا تھا، کم از کم 17.4 میٹر (57 فٹ) لمبا یہ جہاز تقریباً مکمل حالت میں محفوظ پایا گیا، جس کا مضبوط لکڑی کا ڈھانچہ صدیوں تک سمندری طوفانوں اور لہروں کا مقابلہ کرتا رہا، تاہم حکام کے بازیابی سے پہلے ہی اسے دوبارہ سمندر نے ڈھانپ لیا تھا۔
ماہرین نے اب تک اس ملبے کی درست تاریخ کا تعین نہیں کیا، لیکن ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 14ویں سے 16ویں صدی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، یہ وہ زمانہ ہے جب یونیسکو کی عالمی ورثہ فہرست میں شامل شہر ہوئی آن ریشم، مٹی کے برتنوں اور مصالحہ جات کی علاقائی تجارت کا مرکز تھا۔
ہوئی آن کے عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ کے مرکز کے ڈائریکٹر فام فو نگوک نے پیر کے روز بتایا کہ ہم فی الحال ایک ہنگامی کھدائی کی اجازت کے لیے درخواست تیار کر رہے ہیں۔
یہ بیان طوفان کالماگی کے گزرنے کے بعد دیا گیا، جب جہاز کا ملبہ دوبارہ ظاہر ہوا۔
انہوں نے کہا کہ اس قدیم جہاز کی دریافت ہوئی آن کے علاقائی تجارت میں تاریخی کردار کا واضح ثبوت ہے، اور مزید کہا کہ اس بار جہاز کا زیادہ حصہ ظاہر ہوا ہے، جو ہمیں مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے۔
گزشتہ سال ہوئی آن کے تحفظاتی مرکز، ہو چی من سٹی کی یونیورسٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینیٹیز، اور ایک مقامی عجائب گھر کے ماہرین کی ٹیم نے اس ملبے کا سروے کیا تھا۔