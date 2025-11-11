  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 23.4°C
  • ISB: Clear 20°C
  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 23.4°C
  • ISB: Clear 20°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

مولانا فضل الرحمٰن کی جے یوآئی ارکان کو 27 ویں ترمیم کیخلاف ووٹ دینے کی ہدایت

ویب ڈیسک شائع November 11, 2025 اپ ڈیٹ November 11, 2025 03:49pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارٹی ممبران کو قومی اسمبلی کو ستائیسویں ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دینے کی ہدایت کردی۔

ڈان نیوز کے مطابق سربراہ جے یو آئی (ف) مولانا فضل الرحمان نے ممبران قومی اسمبلی کو ہدایت نامہ جاری کردیا، جس میں ہدایت کی گئی ہے ہے کہ جے یو آئی (ف) کے ارکان قومی اسمبلی 27 ویں ترمیم کی مخالفت میں ووٹ دیں۔

مولانا فضل الرحمٰن نے کہا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش ہورہی ہے، اس سے قبل پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی معاملہ پر مشاورت ہوئی تھی، ترمیم کے تمام پہلوئوں پر غور خوض کے بعدترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز سینیٹ میں جے یو آئی (ف) کے سینیٹر احمد خان اور تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے ووٹ کی بدولت حکومت دو تہائی اکثریت سے 27 ویں آئینی ترمیم 2025 کا بل منظور کرانے میں کامیاب ہوگئی تھی۔

پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ دینے کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا جبکہ جے یو آئی (ف) نے احمد خان کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔

واضح رہے کہ 27 ویں آئینی ترمیم آج قومی اسمبلی میں پیش کردی گئی ہے جس کی جلد منظوری کا امکان ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

2

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

5

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

6

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

7

1.5 کروڑ کا لباس اور 2 کروڑ کے زیورات؟ ڈاکٹر نبیحہ علی خان نے حقیقت بتا دی

8

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

کارٹون

کارٹون : 11 نومبر 2025
کارٹون : 10 نومبر 2025