  • KHI: Sunny 28.6°C
  • LHR: Sunny 23.7°C
  • ISB: Sunny 22.1°C
  • KHI: Sunny 28.6°C
  • LHR: Sunny 23.7°C
  • ISB: Sunny 22.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

گووندا کی طبیعت اچانک خراب، بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 12 نومبر 2025 11:53am
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

بولی وڈ کے نامور اداکار وسیاست دان گووندا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ممبئی کے جوہو علاقے کے کرٹی کیئر ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔

این ڈی ٹی وی کی رپورٹس کے مطابق گووندا گزشتہ شب طبی پیچیدگیوں اور ذہنی تناؤ کے باعث ہوش و حواس کھو بیٹھے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر ممبئی کے علاقے جوہو میں واقع کرٹی کیئر ہسپتال منتقل کیا گیا۔

گووندا کے وکیل لالِت بندل کے مطابق اداکار نے منگل کی رات ڈاکٹروں سے ٹیلی فون پر مشورے کے بعد کچھ ادویات لیں، تاہم وہ الجھن کی حالت میں گر گئے، جس کے بعد انہیں بدھ کی صبح ایمرجنسی کی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔

لالِت بندل نے بتایا کہ 61 سالہ گووندا اس وقت طبی نگرانی میں ہیں اور مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جب کہ ان کے علاج کے بارے میں مزید فیصلے ڈاکٹروں کی رپورٹس کے جائزے کے بعد کیے جائیں گے۔

اے این آئی نے گووندا کی منیجر شاشی سنہا کے حوالے سے بتایا کہ ڈاکٹروں کی توقع ہے کہ دوپہر کے قریب ان کی حالت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور اس وقت بھی ان کے طبی ٹیسٹ جاری ہیں۔

شاشی سنہا نے کہا کہ گووندا ہوش میں ہیں لیکن ہسپتال کی دیکھ بھال میں ہیں۔

پیر کے روز گووندا ممبئی کے دوسرے ہسپتال میں سینئر اداکار دھرمیندر سے ملنے گئے تھے، جب دھرمیندر کی صحت خراب تھی۔

منگل کو بھارتی میڈیا میں افواہیں گردش کرنے لگیں کہ دھرمیندر چل بسے ہیں، تاہم ان کے خاندان نے اس کی تردید کر دی۔

پارٹنر، ہیرو نمبر 1، بھاگم بھاگ اور راجا بابو جیسی کامیاب بولی وڈ فلموں میں اپنے کردار اور منفرد رقص کے لیے جانے جانے والے گووندا کو صرف ایک سال سے کچھ زیادہ عرصے میں دوسری بار ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔

گزشتہ سال اکتوبر میں گووندا کو اس وقت اسپتال لے جایا گیا تھا جب وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے، جب ان کی لائسنس یافتہ پستول غلطی سے چل گئی اور ان کی ٹانگ میں گولی لگ گئی۔

بعد ازاں انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں ایک گھنٹے کے آپریشن کے بعد گولی نکالی گئی اور وہ تین دن ہسپتال میں قیام پذیر رہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

سینیٹ میں 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور

2

حکومت نے مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کیلئے 7 جج صاحبان کے نام شارٹ لسٹ کر لیے

3

خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش

4

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

5

بھارتی اداکارہ زرین خان انتقال کر گئیں

6

بھارتی کرکٹر نے مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کردی

7

سپریم کورٹ میں دوران سماعت آئینی عدالت پر جسٹس منصور کے دلچسپ ریمارکس پر قہقہے

8

مسلم لیگ (ن) کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کرگئے

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025