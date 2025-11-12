اسلام آباد دھماکے پر شوبز شخصیات کا اظہارِ افسوس
شوبز انڈسٹری کی معروف شخصیات نے اسلام آباد کے علاقے جی-11 میں کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے پر افسوس اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے جی-11 میں کچہری کے باہر پولیس کی گاڑی پر خودکش دھماکے کے نتیجے میں 12 افراد شہید اور 38 زخمی ہوگئے۔
یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسلام آباد میں بین الاقوامی سطح کے بڑے پروگرام جاری تھے، جن میں انٹر پارلیمانی اسپیکرز کانفرنس اور چھٹا مارگلہ ڈائیلاگ شامل تھے، اسی دوران راولپنڈی میں گرین شرٹس اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ میچ بھی جاری تھا۔
اس واقعے پر جہاں عوامی سطح پر افسوس طاری ہے، وہیں شوبز شخصیات نے بھی غم اور غصے کا اظہار کیا۔
اداکار عدنان صدیقی نے انسٹاگرام پر جاری کیے گئے پیغام میں لکھا کہ امن ہمیشہ پرتشدد سرگرمیوں پر غالب رہے گا۔
انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے افراد کی شہادت پر افسوس کا بھی اظہار کیا۔
اداکارہ مایا علی نے رحم کی دعا کرتے ہوئے لکھا کہ ظلم سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
گلوکار طلحہ انجم نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسند کی سمت کو درست نہیں کیا جاسکتا، انہیں ختم کرنا ہوگا۔
گلوکار و اداکار فرحان سعید نے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے امن اور خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی اور حملے میں شہید ہونے والی جانوں پر غم کا اظہار کیا۔
اداکار عثمان خالد بٹ نے شہدا کے لیے دعا کرتے ہوئے ملک کی تمام عوام کی حفاظت کی بھی دعا کی۔
اداکار بلال اشرف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ان کا دل اس سانحے سے متاثر ہر ایک شخص کے لیے دعا گو ہے۔