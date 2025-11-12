  • KHI: Clear 25°C
  • LHR: Clear 21°C
  • ISB: Clear 14.9°C
  • KHI: Clear 25°C
  • LHR: Clear 21°C
  • ISB: Clear 14.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

13 سالہ چینی تیراک یو زیدی کا ایک اور کارنامہ، نیشنل گیمز میں ایشیائی ریکارڈ قائم کردیا

اسپورٹس ڈیسک شائع November 12, 2025 اپ ڈیٹ November 12, 2025 06:23pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

کم عمر اسٹار یو زیدی نے چین کے نیشنل گیمز، شینژن میں شاندار تیراکی کے ساتھ ایشین ریکارڈ قائم کر کے دنیا بھر کے تیراکی کے شائقین کو حیران کر دیا۔

خبر رساں اداروں ’اے ایف پی‘ اور ’رائٹرز‘ کے مطابق 13 سالہ یو زیدی نے 11 نومبر کو خواتین کے 200 میٹر انفرادی میڈلے میں 2 منٹ 7 اعشاریہ 41 سکینڈز کے ٹائم کے ساتھ سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔

شمالی صوبہ ہیبئی سے تعلق رکھنے والی اسکول طالبہ نے اپنی ہم وطن تیراک یے شی وین کا 2012 کے لندن اولمپکس میں بنایا ہوا 2 منٹ 5 اعشاریہ 57 سیکنڈز کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، یہ وہ وقت تھا، جب یو زیدی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔

شین ژن میں یو زیدی کی اس کارکردگی کو دیکھ کر شائقین حیرت زدہ رہ گئے، باصلاحیت تیراک کا یہ دنیا بھر میں تاریخ کا 9واں تیز ترین ریکارڈ بھی بن گیا۔

شاندار کارکردگی سے کم عمر تیراک رواں برس دنیا کی دوسری تیز ترین خاتون تیراک بھی بن گئیں، وہ صرف کینیڈا کی عالمی ریکارڈ ہولڈر سمر میکِنٹاش سے پیچھے ہیں۔

یو زیدی نے اس ریس میں اپنے انفرادی بہترین وقت سے تقریبا 2 سیکنڈ بہتر کارکردگی دکھائی، جو انہوں نے جولائی میں سنگاپور میں قائم کیا تھا۔

یو نے بین الاقوامی منظرنامے پر پہلی بار سنگاپور میں اپنا نام کمایا، جب وہ ورلڈ ایکواٹک چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے والی تاریخ کی سب سے کم عمر تیراک بنی تھیں، انہوں نے چین کی فور ایکس 200 میٹر فری اسٹائل ریلے ٹیم کا حصہ بن کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔

انہوں نے اپنی تینوں انفرادی ریسوں، 400 میٹر میڈلے، 200 میٹر بٹر فلائی، اور 200 میٹر میڈلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔

اگر ان کی کارکردگی کا تسلسل اسی طرح برقرار رہا، تو وہ مستقبل میں بین الاقوامی مقابلوں بشمول لاس ایننجلس اولمپکس 2028 میں ایک بڑی حریف بن سکتی ہیں۔

ہیبئی میں تربیت حاصل کرنے والی یو زیدی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ تیراکی بھی کرتی ہیں، انہوں نے 6 سال کی عمر میں تیراکی شروع کی تھی۔

یو نے گزشتہ سال قومی سطح پر توجہ حاصل کی اور ان کا موازنہ یے شی وین سے کیا جانے لگا، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں لندن اولمپکس میں طلائی تمغہ جیت کر چین کی سب سے کم عمر اولمپک میڈلسٹ بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔

یو زیدی نے منگل کو اپنی فتح کے بعد سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت خوش اور بہت زیادہ پرجوش ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا اچھا نتیجہ حاصل کروں گی۔

یو کی اس کامیابی نے چین میں بہت زیادہ توجہ حاصل کی ہے، جہاں وہ پہلے ہی ایک اسٹار بن چکی ہیں، ان کی جیت اور نئے ایشیائی ریکارڈ سے متعلق ویبو (چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم) پر 11 ملین ویوز ہو چکے تھے۔

تاہم یو نے کہا کہ انہیں عوامی توجہ سے کوئی خاص احساس نہیں ہوتا، بس اپنی پوری کوشش کرنا اور سخت محنت سے تربیت لینا کافی ہے۔

یو زیدی پیر کو 400 میٹر میڈلے میں حصہ لیں گی، یہ وہ ایونٹ ہے جو وہ مئی میں نیشنل سوئمنگ چیمپئن شپ کے دوران بھی جیت چکی ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

جنسی حملے کی لائیو ویڈیو نشر کرنے پر15 سالہ لڑکا گرفتار

2

متحدہ عرب امارات غزہ کیلئے عالمی استحکام فورس میں شامل نہیں ہوگا، صدارتی مشیر

3

امریکی طیارہ بردار جہاز لاطینی امریکا میں داخل، وینزویلا کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی

4

بھارت نے ’ایکس‘ کے سامنے سرینڈر کردیا، مواد ہٹانے والے افسران کی تعداد کم کردی

5

سابق فرانسیسی صدر نکولس سرکوزی 20 دن قید رہنے کے بعد رہا

6

اجمل قصاب کو پھانسی دیدی گئی

7

نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن کے قریب دھماکا، 8 افراد ہلاک

8

کینیڈا نے بیشتر بھارتی اسٹڈی پرمٹ کی درخواستیں مسترد کر دیں

کارٹون

کارٹون : 12 نومبر 2025
کارٹون : 11 نومبر 2025