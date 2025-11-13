  • KHI: Sunny 30°C
  • LHR: Sunny 24.3°C
  • ISB: Sunny 22.3°C
فرانس میں نامعلوم ڈرون کی جنگی ٹینک لے جانے والی ٹرین کے اُوپر پرواز کی تحقیقات شروع

ڈان اخبار شائع November 13, 2025 اپ ڈیٹ November 13, 2025 12:27pm
— فائل فوٹو: جیوانسائیڈر/ایکس
فرانسیسی پولیس نے ایک نامعلوم ڈرون کو شمال مشرقی فرانس میں ایک پولیس اسٹیشن اور جنگی ٹینک لے جانے والی ٹرین کے اوپر پرواز کرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند مہینوں کے دوران یورپ میں پراسرار ڈرونز نے تشویش پیدا کر رکھی ہے، بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز حساس فوجی اور صنعتی مقامات کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں معطل کروا رہے ہیں، اور یورپ کی سلامتی کے حوالے سے خدشات کو بڑھا رہے ہیں۔

کئی یورپی ممالک (بشمول برطانیہ، بیلجیئم اور ڈنمارک) میں ان ڈرون سرگرمیوں کے پیچھے روس کے ممکنہ کردار کے شبہات پائے جا رہے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب یوکرین کی جنگ اپنے چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہے۔

تازہ ترین واقعہ فرانس کے شہر ملہوز میں پیش آیا، جو جرمنی کی سرحد کے قریب واقع ہے۔

پولیس کے مطابق منگل کی رات مرکزی پولیس اسٹیشن کے اوپر ڈرون کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا، اور کم از کم دو بار آنے جانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔

