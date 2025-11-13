ٹریژری بلوں کی نیلامی سے 492 ارب 90 کروڑ روپے حاصل
حکومت نے ٹریژری بلوں کی نیلامی سے 492 ارب 90 کروڑ روپے حاصل کرلیے۔
سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے ٹریژری بلوں کی نیلامی سے 492 ارب 90 کروڑ روپے حاصل کرلیے۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق نیلامی سے مجموعی طور پر 550 ارب روپے حاصل کرنے کاہدف مقرر کیا گیا تھا، نیلامی کیلئے مجموعی طورپر 1621 ارب 70 کروڑ روپے کی بولیاں موصول ہوئی تھیں۔
اعدادوشمار کے مطابق ایک ماہ کی مدت کے بلوں پرمنافع کی شرح میں 1.2 بیسس پوائنٹس اورتین ماہ مدت کے بلوں پر منافع کی شرح میں 0.6 بیسس پوائنٹس کی کمی ہوئی۔
اس کے برعکس 6 ماہ مدت کے بلوں پرمنافع کی شرح میں گزشتہ نیلامی کے مقابلہ میں 0.1 بیسس پوائنٹس اضافہ ہوا۔