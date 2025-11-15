  • KHI: Sunny 30.5°C
  • LHR: Sunny 24.9°C
  • ISB: Sunny 22°C
حج 2026 کے واجبات کی وصولی کیلئے نامزد برانچیں آج کھلی رہیں گی

ڈان اخبار شائع November 15, 2025 اپ ڈیٹ November 15, 2025 11:09am
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ حج کے اگلے سال کے واجبات (دوسری قسط) کی وصولی کے لیے آج (ہفتے کو) مخصوص برانچیں کھولیں جائیں گی۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایس بی پی کی جانب سے جمعہ کو جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی درخواست پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ حج کے آپریشنز کے لیے مقرر کی گئی تمام برانچیں ہفتہ 15 نومبر کو صبح 9 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک کھلی رہیں گی، تاکہ متوقع حاجیوں کو حج واجبات (دوسری قسط) جمع کروانے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔

یاد رہے کہ 9 نومبر کو سرکاری ’ریڈیو پاکستان‘ کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے حج 2026 کے معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں۔

سعودی نائب وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح بن سلیمان مشاط اور پاکستان کی وزارتِ مذہبی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عطاالرحمٰن نے ہفتے کو جدہ میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔

حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو ہر سال دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ادا کرتے ہیں، پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے سب سے بڑے حج کوٹے میں سے ایک ملتا ہے۔

ڈاکٹر سید عطاالرحمٰن نے اللہ کے مہمانوں کی میزبانی اور سہولتوں کی فراہمی میں سعودی حکومت کی شاندار کاوشوں پر اظہارِ تشکر کیا تھا۔

انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی پاکستانی حجاج کو اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جائیں گی۔

سیکریٹری مذہبی امور کا کہنا تھا کہ ان کی وزارت سرکاری اور نجی دونوں حج اسکیموں کے انتظامات سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔

