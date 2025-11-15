اسحٰق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ، غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال
نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
سرکاری ریڈیو پاکستان کی رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ محمد اسحٰق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبد العاطی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔
ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماوں نے مشرق وسطیٰ سمیت علاقائی پیش رفت اور غزہ کے لیے امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
مسلسل اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مصر کے وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔