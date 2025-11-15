  • KHI: Clear 21.1°C
  • LHR: Clear 14.2°C
  • ISB: Clear 12.8°C
  • KHI: Clear 21.1°C
  • LHR: Clear 14.2°C
  • ISB: Clear 12.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

اسحٰق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ، غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع November 15, 2025
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

سرکاری ریڈیو پاکستان کی رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ محمد اسحٰق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبد العاطی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔

ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماوں نے مشرق وسطیٰ سمیت علاقائی پیش رفت اور غزہ کے لیے امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔

مسلسل اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مصر کے وزیر خارجہ نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

پیٹرول فی لیٹر 2 روپے سستا اور ڈیزل 9.5 روپے مہنگا ہونے کا امکان

2

شادی سے پہلے منی اسکرٹ پہنتی تھی، بعد میں برقع بھی پہنا، فریال گوہر

3

27ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائیکورٹ کے 2 ججز کا ممکنہ رخصتی کا عندیہ

4

اسلام آباد کچہری خودکش حملے کا ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا 3 ساتھیوں سمیت گرفتار

5

دوسرے شوہر ڈرماٹولوجسٹ تھے، 9 سال کی رفاقت کے بعد کینسر کے باعث انتقال کر گئے، فریال گوہر

6

نائمہ خان نے اپنی بیٹی کی موت کا دردناک واقعہ بیان کردیا

7

فیروز خان کی اہلیہ اور سابق بیوی کے درمیان آن لائن جھگڑا

8

قومی اسمبلی میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 منظور، آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے

کارٹون

کارٹون : 15 نومبر 2025
کارٹون : 14 نومبر 2025