چین کی ہوائی ٹیکسیوں سے شہر کے اندر بھی فضائی سفر کرنا ممکن ہوگیا
چین میں جدید ہوائی ٹیکسیوں کے ذریعے اب شہری علاقوں میں بھی فضائی سفر ممکن ہو گیا ہے۔
ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق شنگھائی میں آٹھویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں چار معروف کمپنیوں نے اپنے الیکٹرک روٹرز سے چلنے والی ہوائی ٹیکسی نما طیارے (ای وی ٹو او ایل) پیش کیے، جنہوں نے شہری فضائی نقل و حمل کے مستقبل کی جھلک دکھائی۔
ان کمپنیوں نے شہر کے اندر فضائی سفر کے مستقبل کی جھلک آٹھویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو (سی آئی آئی ای) میں دکھائی، جو پچھلے ہفتے اختتام پذیر ہوئی۔
غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے طیارے ایکسپو میں پیش کیے، جنہیں دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔
شنگھائی کی کمپنی ویئر ٹیکسی مسلسل تیسرے سال اس ایکسپو میں شریک ہوئی، اس بار انہوں نے اپنے نئے ایم1 طیارے کے ساتھ ایک فرضی ائیر ٹرمینل بھی بنایا، تاکہ لوگ ٹکٹ خریدنے سے لے کر طیارے میں بیٹھنے تک ہوائی ٹیکسی کا مکمل تجربہ کر سکیں۔
کم بلندی والی معیشت میں ٹرمینل بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں ایسے طیارے اڑان بھرتے اور لینڈ کرتے ہیں۔
کمپنی نے اس موقع پر اصل فضائی آپریشن جیسا ماحول بنا کر دکھایا کہ یہ نیا ٹرانسپورٹ سسٹم کتنا آسان اور کم خرچ ہو سکتا ہے، تقریباً عام ٹیکسی کے برابر لاگت میں۔
کمپنی کے مطابق اگر ہوائی ٹیکسی سروس شروع ہو جائے تو لوگ ایکسپو کے مقام سے شنگھائی کے کسی بھی حصے میں صرف 10 منٹ میں جا سکتے ہیں، پڈونگ ایئرپورٹ 15 منٹ میں تقریباً 100 یوآن میں اور ہانگژو کے مشہور ویسٹ لیک تک 45 منٹ میں تقریباً 260 یوآن میں پہنچ سکتے ہیں۔
ایکسپو کے دوران ویئر ٹیکسی کو ملکی اور عالمی خریداروں سے ایم1 طیارے کے 200 یونٹس کے لیے 2 ارب یوآن سے زیادہ مالیت کے معاہدوں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔
کمپنی کی نائب صدر یوئے ٹنگ ٹنگ نے بتایا کہ 2023 میں صرف ہم ایک ہی کمپنی تھے جو اصل سائز کا طیارہ ایکسپو میں لائی تھی، لیکن اس سال چار کمپنیاں موجود ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین میں یہ نیا فضائی نظام تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہر روز ہمارا اسٹال لوگوں سے بھرا رہتا تھا اور سب پوچھ رہے تھے کہ فضائی ٹیکسی سروس کب شروع ہوگی۔
دیگر تین کمپنیوں کے اسٹالوں پر بھی یہی صورتحال دیکھی گئی، اگرچہ ان سب طیاروں کا ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف تھا، لیکن سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کو مستقبل کی شہری فضائی ٹرانسپورٹ دکھانا۔
ٹی کیب ٹیک، جو دوسری بار ایکسپو میں شریک ہوئی، اس نے اپنے پانچ نشستوں والے ای20 طیارے کی نمائش کی۔
کمپنی کا خیال ہے کہ یہ ڈیزائن مستقبل میں سب سے زیادہ مقبول ہوگا، کمپنی کے بانی اور سی ای او یون وی نگ نے 21 اکتوبر کو اسی طیارے میں پہلی انسانی آزمائشی پرواز بھی مکمل کی ہے۔