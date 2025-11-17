  • KHI: Clear 21.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 13.7°C
  • ISB: Clear 13°C
خارجہ پالیسی فعال، سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ اہم کامیابی ہے، عطا تارڑ

ویب ڈیسک شائع November 17, 2025 اپ ڈیٹ November 17, 2025 09:51pm
— فوٹو: اے پی پی
— فوٹو: اے پی پی

وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فعال ہے, پاکستان کابیانیہ دنیاکے سامنے رکھنے میں وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحٰق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔

سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں صنوبر انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بدلتی دنیا میں پاکستان کے کردار کے عنوان پر مباحثے کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیراطلاعات کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90 ہزارانسانی جانوں کی قربانی دیں۔

انہوں نےکہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کامنہ توڑجواب دیا، جنگ کے دوران پاکستان کابیانیہ دنیاکے سامنے رکھنے میں وزیراعظم،نائب وزیراعظم،فیلڈمارشل کااہم کردارہے ۔

وزیراطلاعات و نشریات نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی،عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی معاشی بہتری کااعتراف کیا، مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی فعال ہے، سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان کی اہم کامیابی ہے، دوست ملکوں سے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے۔

وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کوسفارتی سطح پربڑی کامیابیاں ملیں، پاکستان نے 14 سال بعد ایس سی اوکانفرنس کی کامیاب میزبانی کی اور دنیابھرکے سربراہان مملکت نے ایس سی اوکانفرنس میں شرکت کی۔

