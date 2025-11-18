  • KHI: Clear 28.9°C
ٹرائی نیشن سیریز: پاکستان کا زمبابوے کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

اسپورٹس ڈیسک شائع November 18, 2025 اپ ڈیٹ November 18, 2025 06:18pm

ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ کے ٹاس کے موقع پر قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ سیریز میں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ زمبابوے ٹیم کے کپتان سکندر رضا کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کی پچ ماضی کے مقابلے میں مختلف لگ رہی ہے۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون

سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، بابر اعظم، فخر زمان، عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔

