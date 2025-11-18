ٹرائی نیشن سیریز: پاکستان کا زمبابوے کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ کے ٹاس کے موقع پر قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ سیریز میں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے، جبکہ زمبابوے ٹیم کے کپتان سکندر رضا کا کہنا تھا کہ راولپنڈی کی پچ ماضی کے مقابلے میں مختلف لگ رہی ہے۔
پاکستان کی پلیئنگ الیون
سلمان علی آغا کی قیادت میں صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، بابر اعظم، فخر زمان، عثمان خان ٹیم میں شامل ہیں، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، سلمان مرزا اور ابرار احمد بھی قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔