ماہرہ خان کو سامنے دیکھ کر نوجوان آبدیدہ ہوگیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 19, 2025
—اسکرین شاٹ

’سپر اسٹار‘ اداکارہ ماہرہ خان کو سامنے دیکھ کر نوجوان مداح کے آبدیدہ ہونے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

ماہرہ خان ان دنوں اپنی آنے والی رومانٹک فلم ’نیلو فر‘ کی تشہیر میں مصروف ہیں، تشہیری مہم کے دوران حال ہی میں وہ فیصل آباد بھی پہنچیں، جہاں انہوں نے مداحوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنوائیں۔

تشہیری مہم کے دوران ماہرہ خان اور فواد خان نے فلم کے مناظر پر پرفارمنس بھی کی جب کہ مداحوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔

تشہیری تقریب کے دوران ایک نوجوان مداح ماہرہ خان کو اپنے سامنے دیکھ کر جذباتی ہوگیا، جس پر اداکارہ نے انہیں اسٹیج پر بلا لیا۔

وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان مداح ماہرہ خان کو اپنے سامنے دیکھ کر آبدیدہ ہوگیا اور اداکارہ انہیں تسلی دیتی دکھائی دیں۔

نوجوان لڑکے کے آبدیدہ ہونے پر تقریب کے مہمان نے بھی انہیں شیر بننے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ اپنی پسندیدہ اداکارہ کو دیکھ کر اس قدر جذباتی نہ ہوں۔

ماہرہ خان نے نوجوان کو تسلی دی، جس کے بعد نوجوان مداح کی حالت بہتر ہوئی اور اداکارہ نے نوجوان کو بتایا کہ بعد میں وہ ان کے ساتھ ڈانس بھی کریں گی۔

فیصل آباد سے قبل بھی ماہرہ خان مختلف شہروں میں ’نیلو فر‘ کی تشہیری مہم میں شریک ہوئی تھیں۔

فواد خان اور ماہرہ خان کی فلم ’نیلو فر‘ رواں ماہ کے اختتام پر ریلیز کی جائے گی، فلم کئی سال سے تاخیر کا شکار تھی۔

