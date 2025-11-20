  • KHI: Clear 27°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 17.1°C
  • KHI: Clear 27°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 17.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

یاسر حسین کی وجہ سے اقرا عزیز اور صحیفہ جبار میں جھگڑا، ذمہ دار کون تھا؟

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 20 نومبر 2025 03:28pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

ماضی میں یاسر حسین کی وجہ سے اقرا عزیز اور صحیفہ جبار خٹک کے درمیان ٹورنٹو کے ایک کلب میں جھگڑا ہوا تھا، جس کے اصل ذمہ دار کا نام صحیفہ جبار خٹک نے بتا دیا۔

اقرا عزیز اور یاسر حسین کا شمار شوبز انڈسٹری کی مقبول ترین جوڑیوں میں ہوتا ہے، دونوں نے شادی سے کچھ عرصہ قبل ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا اور 2019 میں شادی کی، ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔

حال ہی میں ان کی مشترکہ دوست اور ماڈل و اداکارہ صحیفہ جبار خٹک کی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے یاسر حسین کی وجہ سے اقرا عزیز اور اپنے درمیان ہونے والی لڑائی کے بارے میں بات کی۔

میزبان وجاہت رؤف نے انہیں ایک خیالی کہانی سنانے کے انداز میں سوال کیا کہ ان کے مطابق ٹورنٹو کے ایک کلب میں یاسر حسین صحیفہ جبار خٹک کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ برتاؤ کر رہے تھے، جس پر اقرا عزیز ناراض ہوگئی تھیں، اس دوران تینوں کے درمیان بدمزگی ہوئی اور پھر انہیں کلب سے باہر نکال دیا گیا۔

اس بارے میں صحیفہ جبار خٹک نے کہا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی اور اس میں غلطی سب کی تھی۔

انہوں نے واقعے کی تفصیل بتانے سے گریز کیا، لیکن یہ واضح کیا کہ کچھ غلطی اقرا کی تھی، کچھ ان کی اپنی تھی اور کچھ غلطی یاسر کی بھی تھی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

عدالت نے ثانیہ زہرہ کے شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنادی

4

ڈراما ’سانول یار پیا‘ کی انگریزی گرامر کی غلطی پر صارفین کا دلچسپ ردعمل

5

ایران: بادل برسانے کے بعد 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ

6

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

7

پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائنز کے چھکے چھڑا دیے

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025