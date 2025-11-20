  • KHI: Clear 27°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 17.1°C
  • KHI: Clear 27°C
  • LHR: Clear 20.5°C
  • ISB: Clear 17.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ڈیرہ اسمٰعیل خان: پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکا، 2 اہلکار شہید

ویب ڈیسک شائع November 20, 2025 اپ ڈیٹ November 20, 2025 05:26pm
— فوٹو: ڈان
— فوٹو: ڈان

خیبرپختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسمٰعیل خان میں پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق ڈیرہ اسمٰعیل خان میں دھماکے کے فورا بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری موقع پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کردیا۔

پولیس کے مطابق ڈیرہ اسمٰعیل خان میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکا ہتھالہ گلوٹی روڈ پر پولیس کی بکتر بند گاڑی کے قریب ہوا۔

ذرائع کے مطابق ٹکواڑہ پولیس چوکی کی بکتر بند گاڑی حسب معمول گشت پر تھی کہ دھماکا ہوگیا جس کے نتیجے میں ڈرائیور اور کانسٹیبل شہید ہوگئے جب کہ دھماکے میں 4 اہلکار زخمی بھی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

دریں اثنا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیرہ اسمٰعیل خان کے علاقے میں پولیس بکتر بند گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

اپنے بیان میں انہوں نے شہید اہلکاروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کرتے ہوئے واقعے میں زخمی ہونے والے 4 اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔

وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا پولیس کے بہادر جوانوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، صوبائی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

عدالت نے ثانیہ زہرہ کے شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنادی

4

ڈراما ’سانول یار پیا‘ کی انگریزی گرامر کی غلطی پر صارفین کا دلچسپ ردعمل

5

ایران: بادل برسانے کے بعد 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ

6

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

7

پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائنز کے چھکے چھڑا دیے

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025