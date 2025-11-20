  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 16.8°C
  • ISB: Clear 14.6°C
  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 16.8°C
  • ISB: Clear 14.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

برسلز: اسحٰق ڈار کی نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک شائع November 20, 2025 اپ ڈیٹ November 20, 2025 08:22pm
فوٹو: وزارت خارجہ / ایکس
فوٹو: وزارت خارجہ / ایکس

نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار کی برسلز میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات، سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا اور پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تسلیم کیا۔

وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ اسحٰق ڈار نے آج برسلز میں واقع نیٹو ہیڈکوارٹرز میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل، مارک روٹے سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے دوطرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں امن و سلامتی، دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی اور علاقائی و عالمی صورتحال شامل تھیں۔

سیکریٹری جنرل روٹے نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا اور پاکستان کی انسدادِ دہشت گردی کی کوششوں کو تسلیم کیا۔

نائب وزیراعظم /وزیر خارجہ نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی خواہش اور کوششوں پر زور دیتے ہوئے تعمیری مکالمے اور تعاون کی اہمیت اُجاگر کی۔

انسدادِ دہشت گردی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو دہراتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کو درپیش دہشت گردی کا خطرہ بنیادی طور پر اس کی سرحدوں کے پار سے حمایت اور منصوبہ بندی کے ذریعے اُبھارا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومتِ پاکستان ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فعال اقدامات کر رہی ہے۔

دونوں فریقین نے پاکستان اور نیٹو کے مابین باہمی فائدہ مند روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، اور باہمی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے اور اس سے باہر امن و سلامتی کے فروغ کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

2

محمد بن سلمان کا خاشقجی کے قتل پر اظہار افسوس، ٹرمپ کی جانب سے شہزادے کا دفاع

3

عدالت نے ثانیہ زہرہ کے شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنادی

4

ڈراما ’سانول یار پیا‘ کی انگریزی گرامر کی غلطی پر صارفین کا دلچسپ ردعمل

5

ایران: بادل برسانے کے بعد 31 میں سے 18 صوبوں میں سیلابی صورتحال کی وارننگ

6

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

7

بولی وڈ کی پاکستان مخالف فلم ’دھرندر‘ میں بینظیر بھٹو کی تصاویر کا استعمال

8

ایک صدی تک سپر اسٹار، 200 سال تک زندہ رہوں گا، شاہ رخ خان

کارٹون

کارٹون : 20 نومبر 2025
کارٹون : 19 نومبر 2025