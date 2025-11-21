کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، نائب وزیرِ اعظم
نائب وزیرِ اعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے کہا ہے کہ کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، تنازع کشمیر کا پُر امن حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہوناچاہیے۔
ڈان نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے برسلز میں یورپی یونین کے وزارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے، تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔
وزیرِ خارجہ کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی ترجیح ہے۔