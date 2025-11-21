  • KHI: Clear 22.4°C
  • LHR: Clear 16.5°C
  • ISB: Clear 14.2°C
  • KHI: Clear 22.4°C
  • LHR: Clear 16.5°C
  • ISB: Clear 14.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، نائب وزیرِ اعظم

ویب ڈیسکشائع 21 نومبر 2025 05:45pm
— فوٹو: پی ٹی وی/اسکرین گریب
— فوٹو: پی ٹی وی/اسکرین گریب

نائب وزیرِ اعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے کہا ہے کہ کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، تنازع کشمیر کا پُر امن حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہوناچاہیے۔

ڈان نیوز کے مطابق نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحٰق ڈار نے برسلز میں یورپی یونین کے وزارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔

انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے، تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔

وزیرِ خارجہ کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری پاکستان کی ترجیح ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

2

سپریم کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث، اجتماعی استعفے کی تجویز پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا

3

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

4

الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کے ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان کا نوٹس لے لیا

5

4 روزہ جنگ میں پاکستان بھارت پر فاتح رہا، امریکی کانگریس میں رپورٹ جمع

6

ڈراما ’کیس نمبر 9‘ کے یوٹیوب ورژن سے 26ویں آئینی ترمیم اور جسٹس منصور علی شاہ کا سین حذف

7

ٹی ٹی پی وسطی اور جنوبی ایشیا کیلئے سنگین خطرہ، عبوری افغان حکام سے تعاون حاصل کررہی ہے، ڈنمارک

8

دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

کارٹون

کارٹون : 21 نومبر 2025
کارٹون : 20 نومبر 2025