دہلی اور کابل کا تجارت بڑھانے کیلئے ایئر کارگو سروسز شروع کرنے کا منصوبہ
بھارتی وزارتِ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان ایئر کارگو سروسز جلد شروع کی جائیں گی، دونوں ممالک پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں اپنے روابط دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان افغانستان کے طالبان کے وزیرِ تجارت نورالدین عزیزی کے نئی دہلی کے دورے کے دوران کیا گیا، جنہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت میں اضافہ کرے اور کارگو ہب قائم کرے، کیوں کہ کابل اناج، ادویات اور صنعتی سامان تک رسائی چاہتا ہے، جب کہ پاکستان کے ساتھ سرحد فوجی جھڑپوں کے بعد بند ہے۔
بھارتی وزارتِ خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری آنند پرکاش نے کہا کہ کابل کے دہلی اور بھارتی شہر امرتسر کے ساتھ ایئر فریٹ کوریڈور ’فعال‘ کر دیے گئے ہیں، اور ان روٹس پر کارگو پروازیں ’بہت جلد‘ شروع ہوں گی۔
انہوں نے رائٹرز کو بھارت-افغانستان بزنس کانفرنس کے موقع پر بتایا کہ ہماری طرف سے تمام رسمی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں، ہم ان (افغان حکام) کی جانب سے تمام دستاویزات کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ انہیں مکمل کر لیں گے، کارگو پروازیں شروع ہو جائیں گی۔
بھارتی ایئر لائنز اس وقت افغانستان کے لیے پروازیں نہیں چلاتیں، کیوں کہ پاکستان نے ان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، کیوں کہ اس سال نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی بڑھ کر دہائیوں کی بدترین سطح تک پہنچ گئی ہے، تاہم افغان ایئر لائنز کابل اور دہلی کے درمیان باقاعدہ مسافر پروازیں چلاتی ہیں۔
بھارت اور افغانستان کے تاریخی طور پر دوستانہ تعلقات رہے ہیں، لیکن نئی دہلی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، جو 2021 میں امریکی قیادت میں نیٹو افواج کے انخلا کے بعد کابل میں برسر اقتدار آئی تھی۔
تاہم حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک نے تعلقات کو تیزی سے ازسرنو ترتیب دیا ہے، جس کی وجہ ماہرین پاکستان کے ساتھ بگڑتے تعلقات (جو دونوں ممالک کے درمیان ایک حائل ریاست ہے) اور افغانستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرورسوخ کے بارے میں بھارت کے تحفظات کو قرار دیتے ہیں۔
گزشتہ ماہ طالبان کے وزیرِ خارجہ امیر خان متقی نے نئی دہلی کا دورہ کیا، جو 2021 کے بعد کسی طالبان رہنما کا بھارت کا پہلا دورہ تھا۔
اس کے بعد دونوں ممالک نے تعلقات مزید بہتر کیے ہیں، اور بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے جو 2021 میں بند کر دیا گیا تھا۔