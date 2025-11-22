  • KHI: Partly Cloudy 28.2°C
  • LHR: Clear 22.2°C
  • ISB: Clear 18.1°C
  • KHI: Partly Cloudy 28.2°C
  • LHR: Clear 22.2°C
  • ISB: Clear 18.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

دہلی اور کابل کا تجارت بڑھانے کیلئے ایئر کارگو سروسز شروع کرنے کا منصوبہ

ڈان اخبار شائع November 22, 2025 اپ ڈیٹ November 22, 2025 11:51am
کابل کے دہلی اور امرتسر کیساتھ ایئر فریٹ کوریڈور ’فعال‘ ہوگئے ہیں، اور ان روٹس پر پروازیں ’بہت جلد‘ شروع ہوں گی۔ —فوٹو: رائٹرز
کابل کے دہلی اور امرتسر کیساتھ ایئر فریٹ کوریڈور ’فعال‘ ہوگئے ہیں، اور ان روٹس پر پروازیں ’بہت جلد‘ شروع ہوں گی۔ —فوٹو: رائٹرز

بھارتی وزارتِ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کے درمیان ایئر کارگو سروسز جلد شروع کی جائیں گی، دونوں ممالک پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے پس منظر میں اپنے روابط دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ڈان اخبار میں شائع برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان افغانستان کے طالبان کے وزیرِ تجارت نورالدین عزیزی کے نئی دہلی کے دورے کے دوران کیا گیا، جنہوں نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت میں اضافہ کرے اور کارگو ہب قائم کرے، کیوں کہ کابل اناج، ادویات اور صنعتی سامان تک رسائی چاہتا ہے، جب کہ پاکستان کے ساتھ سرحد فوجی جھڑپوں کے بعد بند ہے۔

بھارتی وزارتِ خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری آنند پرکاش نے کہا کہ کابل کے دہلی اور بھارتی شہر امرتسر کے ساتھ ایئر فریٹ کوریڈور ’فعال‘ کر دیے گئے ہیں، اور ان روٹس پر کارگو پروازیں ’بہت جلد‘ شروع ہوں گی۔

انہوں نے رائٹرز کو بھارت-افغانستان بزنس کانفرنس کے موقع پر بتایا کہ ہماری طرف سے تمام رسمی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں، ہم ان (افغان حکام) کی جانب سے تمام دستاویزات کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ انہیں مکمل کر لیں گے، کارگو پروازیں شروع ہو جائیں گی۔

بھارتی ایئر لائنز اس وقت افغانستان کے لیے پروازیں نہیں چلاتیں، کیوں کہ پاکستان نے ان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، کیوں کہ اس سال نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی بڑھ کر دہائیوں کی بدترین سطح تک پہنچ گئی ہے، تاہم افغان ایئر لائنز کابل اور دہلی کے درمیان باقاعدہ مسافر پروازیں چلاتی ہیں۔

بھارت اور افغانستان کے تاریخی طور پر دوستانہ تعلقات رہے ہیں، لیکن نئی دہلی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، جو 2021 میں امریکی قیادت میں نیٹو افواج کے انخلا کے بعد کابل میں برسر اقتدار آئی تھی۔

تاہم حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک نے تعلقات کو تیزی سے ازسرنو ترتیب دیا ہے، جس کی وجہ ماہرین پاکستان کے ساتھ بگڑتے تعلقات (جو دونوں ممالک کے درمیان ایک حائل ریاست ہے) اور افغانستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثرورسوخ کے بارے میں بھارت کے تحفظات کو قرار دیتے ہیں۔

گزشتہ ماہ طالبان کے وزیرِ خارجہ امیر خان متقی نے نئی دہلی کا دورہ کیا، جو 2021 کے بعد کسی طالبان رہنما کا بھارت کا پہلا دورہ تھا۔

اس کے بعد دونوں ممالک نے تعلقات مزید بہتر کیے ہیں، اور بھارت نے کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا ہے جو 2021 میں بند کر دیا گیا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

بھارت کو شرمندگی کا سامنا، دبئی ایئرشو میں جنگی طیارہ ’تیجس‘ گر کر تباہ

2

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

3

دبئی ایئر شو 2025: دوست ملک کے ساتھ جے ایف 17 تھنڈر کی فروخت کے ایم او یو پر دستخط

4

سعودی عرب کو اسرائیل کے مقابلے میں کم تر درجے کے ایف 35 جنگی طیارے دیے جائیں گے، امریکی حکام

5

فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 17 افراد جاں بحق، 20 زخمی

6

مہنگی کاپیاں، یونیفارم، 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری

7

عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سہیل آفریدی کا وزیراعلیٰ پنجاب کو خط

8

تین بار فیل ہوکر میٹرک پاس کیا، ماڈلنگ میں کیریئر بناؤں گی، میرا دل یہ پکارے فیم عائشہ اظہر

کارٹون

کارٹون : 22 نومبر 2025
کارٹون : 21 نومبر 2025