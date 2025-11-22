ٹرائی نیشن سیریز: پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی
ٹرائی نیشن سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی، صاحبزادہ فرحان نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 128 رنز بنائے اور قومی ٹیم کو جیت کے لیے 129 رنز کا ہدف دیا۔
ہدف کے تعاقب میں صائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان میدان میں اترے اور پہلی وکٹ کی شراکت میں 47 رنز بنا کر عمدہ آغاز فراہم کیا، تاہم اس موقع پر بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے صائم 20 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
کپتان سلمان علی آغا صفر پر پویلین لوٹ گئے جبکہ بابر اعظم نے 16 رنز بنائے۔
ادھر، صاحبزادہ فرحان نے جارحانہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 45 گیندوں پر 5 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 80 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
پاکستانی باؤلرز کی شاندار باؤلنگ کے نتیجے میں مہمان ٹیم بڑا ہدف دینے میں ناکام رہی اور مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز ہی بنا سکی۔
لنکن اوپنرز پاتھم نیسانکا 17 اور کامیل میشارا 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، کوسال پریرا 25 رنز بنا کر نواز کا شکار بنے۔
جنیتھ لیاناگے نے 38 گیندوں پر 41 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیل کر قومی باؤلرز کے سامنے مزاحمت کی۔
آل راؤنڈر محمد نواز نے عمدہ باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 16 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ابرار احمد، فہیم اشرف اور سلمان مرزا نے ایک،ایک وکٹ اپنے نام کی۔
قبل ازیں، ٹاس کے موقع پر کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ قومی پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی کو آرام دیا گیا، جبکہ محمد وسیم جونیئر کو فائنل الیون میں شامل کر لیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے میچ میں میزبان پاکستان نے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی جبکہ دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر سیریز کی پہلی فتح اپنے نام کی تھی۔