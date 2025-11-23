وینزویلا کیخلاف امریکی آپریشن کے نئے مرحلے کے آغاز کیلئے کئی آپشنز پر غور

وینزویلا کیخلاف امریکی آپریشن کے نئے مرحلے کے آغاز کیلئے کئی آپشنز پر غور
4 اعلیٰ امریکی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ امریکا آنے والے دنوں میں وینزویلا سے متعلق نئی کارروائی کے مرحلے کا آغاز کرنے والا ہے، کیوں کہ ٹرمپ انتظامیہ صدر نکولس مادورو کی حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ نئی کارروائی کا درست وقت یا دائرہ کار کیا ہوگا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی حتمی فیصلے پر دستخط کیے ہیں یا نہیں۔
حالیہ ہفتوں میں امریکا کی فوجی تعیناتی کی وجہ سے وینزویلا کے ساتھ تعلقات کے بگڑنے کے دوران کارروائی کی خبریں بڑھتی رہی ہیں۔
2 امریکی اہلکاروں نے کہا کہ خفیہ کارروائیاں مادورو کے خلاف نئی کارروائی کا پہلا حصہ ہوں گی، اس رپورٹ میں شامل تمام 4 اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیوں کہ امریکا کی جانب سے متوقع کارروائی انتہائی حساس ہے۔
پینٹاگون نے سوالات کو وائٹ ہاؤس کی طرف موڑ دیا، سی آئی اے نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، ہفتے کو ایک سینئر انتظامی اہلکار نے وینزویلا کے حوالے سے کچھ بھی مسترد نہیں کیا۔
انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ صدر ٹرمپ ہر امریکی طاقت کے عنصر کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ملک میں منشیات کی آمد کو روکا جا سکے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
ٹرمپ انتظامیہ وینزویلا سے متعلق آپشنز پر غور کر رہی ہے تاکہ مادورو کو غیر قانونی منشیات کی فراہمی میں کردار ادا کرنے کے الزامات سے نمٹا جا سکے، جن کی وجہ سے امریکی ہلاک ہوئے۔
مادورو نے غیر قانونی منشیات کے کاروبار سے کسی قسم کے تعلقات سے انکار کیا ہے۔
2 امریکی اہلکاروں نے ’رائٹرز‘ کو بتایا کہ زیر غور آپشنز میں مادورو کو ہٹانے کی کوشش شامل ہے۔
2013 سے اقتدار میں موجود مادورو کا موقف ہے کہ ٹرمپ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں اور وینزویلا کے شہری اور فوجی اس کوشش کی مزاحمت کریں گے۔
وینزویلا کے صدر، جو اتوار کو اپنا 63واں جنم دن منائیں گے، انہوں نے ہفتہ کی رات کراکس کے مرکزی تھیٹر میں اپنی زندگی پر مبنی ٹیلی ویژن سیریز کی پریمیئر میں شرکت کی۔
کیریبین میں فوجی تعیناتی کئی مہینوں سے جاری ہے، اور ٹرمپ نے وینزویلا میں خفیہ سی آئی اے آپریشنز کی اجازت دی ہے۔
امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (ایف اے اے) نے جمعہ کو بڑے ایئر لائنز کو وینزویلا کے اوپر پرواز کرتے وقت ’ممکنہ خطرناک صورتحال‘ کے حوالے سے خبردار کیا اور احتیاط کی ہدایت کی۔
ایف اے اے کی وارننگ کے بعد 3 بین الاقوامی ایئر لائنز نے ہفتہ کو وینزویلا سے روانہ ہونے والی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔
امریکی اہلکاروں نے کہا کہ امریکا پیر کو Cartel de los Soles کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے غیر قانونی منشیات امریکا میں درآمد کی۔
ٹرمپ انتظامیہ نے مادورو پر اس گروہ کی قیادت کرنے کا الزام لگایا، جسے وہ مسترد کرتے ہیں۔
دہشتگردی کی نامزدگی کے بعد نئے آپشنز
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگ سیتھ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ دہشت گردی کی نامزدگی امریکا کے لیے بہت سارے نئے آپشنز فراہم کرتی ہے۔
ٹرمپ نے کہا کہ آنے والی نامزدگی امریکا کو مادورو کے اثاثے اور انفرااسٹرکچر پر حملہ کرنے کی اجازت دے گی، لیکن انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ ممکنہ طور پر بات چیت کے ذریعے سفارتی حل کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
دو امریکی اہلکاروں نے کیراکاس اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی بات چیت کا اعتراف کیا۔ یہ واضح نہیں کہ کیا یہ بات چیت امریکی کارروائی کے وقت یا دائرہ کار پر اثر ڈال سکتی ہے۔
امریکی فوجی تعیناتی
امریکی نیوی کا سب سے بڑا ایئرکرافٹ کیریئر جیرالڈ آر فورڈ 16 نومبر کو اپنے اسٹرائیک گروپ کے ساتھ کیریبین پہنچا تھا، جس میں کم از کم 7 دیگر جنگی جہاز، ایک نیوکلیئر سب میرین اور ایف-35 طیارے شامل تھے۔
اب تک امریکی افواج نے علاقے میں منشیات کے خلاف کارروائیوں پر توجہ دی ہے، اگرچہ موجودہ فوجی طاقت ان کارروائیوں کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔
ستمبر کے بعد سے امریکی فوجیوں نے کیریبین اور پیسیفک میں مبینہ منشیات بردار کشتیوں پر کم از کم 21 حملے کیے، جس میں کم از کم 83 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان حملوں کو غیر قانونی غیر عدالتی شہری ہلاکتوں قرار دیا، اور کچھ امریکی اتحادیوں نے بڑھتی ہوئی تشویش ظاہر کی کہ واشنگٹن بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
واشنگٹن نے اگست میں مادورو کی گرفتاری کی اطلاع دینے پر انعام کی رقم 5 کروڑ ڈالر تک بڑھا دی تھی۔
وینزویلا کی فوجی کمزوری
امریکی فوج وینزویلا کی فوج سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، جو تربیت کی کمی، کم تنخواہوں اور خراب ہوتے ہوئے ساز و سامان سے متاثر ہے۔
رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ کچھ یونٹ کمانڈرز کو مقامی خوراک فراہم کرنے والے پروڈیوسرز سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہونا پڑا تاکہ اپنے فوجیوں کو خوراک فراہم کر سکیں، سرکاری سپلائی ناکافی ہے۔
یہ حقیقت مادورو کی حکومت کو امریکا کے ممکنہ حملے کی صورت میں متبادل حکمت عملیوں پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس میں ممکنہ طور پر گوریلا طرز کا ردعمل شامل ہے، جسے حکومت نے طویل مزاحمت کا نام دیا اور ریاستی ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے بیانات میں ذکر کیا تھا۔
رائٹرز کے مطابق، اس حکمت عملی میں 280 سے زائد مقامات پر چھوٹے فوجی یونٹس کے ذریعے تباہی اور دیگر گوریلا حربے شامل ہوں گے، جس کی منصوبہ بندی سالوں پرانی دستاویزات میں موجود ہے۔