فیروز خان نے علیزے سلطان کے ساتھ سابقہ رشتے پر پہلی بار خاموشی توڑدی
مقبول اداکار فیروز خان نے اپنی سابقہ اہلیہ علیزے سلطان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات پر پہلی بار کھل کر بات کی اور الزامات کے حوالے سے اپنا موقف واضح کیا۔
فیروز خان نے حال ہی میں گرین انٹرٹینمنٹ کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ علیزے سلطان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات پر پہلی بار کھل کر بات کی۔
اداکار کا کہنا تھا کہ ان کی کہانی بہت سادہ ہے اور ہر رشتے میں اچھے اور برے دن آتے ہیں۔
ان کے مطابق ان کے درمیان بھی ایک معمولی جھگڑا ہوا جو بُرا رخ اختیار کر گیا، اس دوران جو کچھ ہوا، شاید علیزے سلطان اس سے ڈر گئی اور اس کے بعد ان پر ایسے الزامات لگائے گئے جن کے بارے میں انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔
اداکار نے زور دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں عورت پر ہاتھ اٹھانے یا طاقت دکھانے کے حق میں نہیں ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ عزت دینے پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والی ساتھی اداکارائیں اس بات کی اچھے سے تصدیق کرسکتی ہیں کہ وہ ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔
فیروز خان نے بتایا کہ انہوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار رکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں جاننے والے ان کی شخصیت اور رویے سے بخوبی آگاہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس تنازع کے دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب کہ انڈسٹری کے کئی افراد نے انہیں بتایا کہ اگر وہ ان کی جگہ ہوتے تو شاید اس دباؤ کو برداشت نہ کر پاتے۔
اداکار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عورت کو ہمیشہ عزت دینی چاہیے اور کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے یا طاقت آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔
خیال رہے کہ فیروز خان کی پہلی شادی 2018 میں علیزے سلطان سے ہوئی تھی اور اس رشتے سے ان کے دو بچے ہیں، تاہم یہ شادی 2022 میں طلاق پر ختم ہوگئی تھی، جس کے بعد علیزے سلطان نے فیروز خان پر گھریلو تشدد کے الزامات عائد کیے تھے۔
طلاق کے بعد بچوں کی پرورش اور حوالگی کے لیے کیسز بھی چلائے گئے، جس میں عدالتی حکم کے بعد بچے والدہ کے حوالے کیے گئے، تاہم انہیں والد سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور فیروز خان کو بچوں کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔
بعد ازاں فیروز خان نے ماہر نفسیات ڈاکٹر زینب سے جون 2024 میں دوسری شادی کی تھی۔