برآمدات میں اضافے کیلئے صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، وزیراعظم
وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملکی برآمدکنندگان پر ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج ختم کرنے اورایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا پچھلے پانچ سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔
سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی نے رپورٹ کیا ہے کہ پیر کو وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ان خیالات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے قائم ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔
اجلاس میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر تجارت جام کمال ، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر مملکت خزانہ اظہر بلال کیانی، چیئرمین ایس آئی ایف سی اور دیگر متعلقہ سرکاری افسران نے شرکت کی۔
اجلاس میں چیئر پرسن ذیلی ورکنگ گروپ مصدق ذوالقرنین نے تمام ممبران کی موجودگی میں ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے شعبے سے متعلق تحقیق کے بعد اپنی سفارشات پیش کیں۔
وزیراعظم نے ورکنگ گروپ کے کام کو سراہا اور سفارشات پر مثبت انداز میں غور کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کرنے کے موثر احکامات جاری کیے۔ وزیراعظم نے ملکی برآمدگان پر نافذ کردہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو فوری طور پر ختم نے اورایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا پچھلے پانچ سال کا عالمی معیار کے مطابق تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی۔
وزیراعظم نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ میں موجودہ رقم کےبہترین استعمال کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے موزوں چیئرمین کو منتخب کیا جائے۔
انہوں نے ہدایت کی کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ میں موجود رقم کو صرف ملکی برآمدات میں اضافے،متعلقہ ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ، برآمدی سیکٹر کی افرادی قوت کی ہنر مندی، ٹریننگ اور عالمی معیار کی جدید سہولتوں کے لیے استعمال کیا جائے، ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ٹی ڈی اے پی کے کردار کا اصلاحاتی جائزہ اور تشکیل نو کی جائے۔
وزیراعظم نے کہا کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کے تحت جاری پروگرام اور تمام اسکیمز کی بھی تھرڈ پارٹی اڈٹ کروایا جائے،ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کا غیر متعلقہ اور غیر منطقی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں پاکستان کی برآمدی اشیاء کی برآمدی اشیاء کی تشہیر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے،ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے صنعت کاروں کو فوری طور پر ہر ممکن سہولت پہنچانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔