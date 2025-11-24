  • KHI: Clear 24.5°C
فیلڈ مارشل سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات،عسکری تعاون مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال

ویب ڈیسکشائع 24 نومبر 2025 05:36pm
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے جنرل فیاض بن حمید الرویلی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ — فوٹو: آئی ایس پی آر
پاکستان اور سعودی عرب کی عسکری قیادت کے درمیان پیر کے روز ملاقات ہوئی — فوٹو: آئی ایس پی آر
چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے جی ایچ کیو میں ملاقات کی، ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سکیورٹی اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر توجہ دیتے ہوئے “طویل عرصے سے قائم اسٹریٹجک تعاون” کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی۔

انٹرسروسز پبلک ریلیشنز ( آئی ایس پی آر ) کے مطابق یہ گفتگو چیف آف آرمی اسٹاف (سی او اے ایس) فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف (سی جی ایس) جنرل فیاض بن حمید الرویلی کے درمیان جنرل ہیڈ کوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کے دوران ہوئی۔

بیان میں کہا گیا کہ “ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی، خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل عرصے سے قائم اسٹریٹجک عسکری تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی’’۔

آئی ایس پی آر کے مطابق “انہوں نے دفاعی تعاون، سکیورٹی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو مزید بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا، جو دونوں ممالک کے گہرے دوطرفہ تعلقات کے بنیادی ستون ہیں’’۔

آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق معزز مہمان نے سعودی مسلح افواج کے ساتھ متعدد شعبوں میں پاکستان کے تعاون کو سراہا اور “تعاون کے مضبوط تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا”۔

بیان میں کہا گیا کہ “جی ایچ کیو پہنچنے پر جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے ایک چاق چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔”

خیال رہے کہ ستمبر میں اسلام آباد اور ریاض نے ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت کسی بھی ملک پر حملہ دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔

اس ماہ کے آغاز میں سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے ریاض میں جنرل الرویلی سے ملاقات کی تھی تاکہ اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے باہمی دفاعی معاہدے کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی جا سکے۔

دونوں ممالک نے طویل عرصے سے ایک ہمہ گیر تعلق برقرار رکھا ہے جو اسٹریٹجک عسکری تعاون، باہمی معاشی مفادات اور مشترکہ اسلامی ورثے پر مبنی ہے۔ ان تعلقات میں اقتصادی امداد اور توانائی کی فراہمی بھی شامل رہی ہے، جبکہ ریاض اسلام آباد کے لیے مالی امداد اور تیل کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔

