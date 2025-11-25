ایکس کے نئے فیچر سے ٹرمپ کے ’فین اکاؤنٹس‘ کی حیران کن اصلیت ظاہر ہوگئی
گزشتہ ہفتے کے آخر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) نے ایک نیا فیچر متعارف کرایا، جس کے ذریعے صارفین اس ملک یا خطے کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پلیٹ فارم کے مطابق کوئی اکاؤنٹ مبینہ طور پر موجود ہے۔
ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق بی بی سی نیوز نے رپورٹ کیا کہ یہ فیچر جسے ’اباؤٹ دز اکاؤنٹ‘ کہا جاتا ہے، کسی بھی صارف کی بائیو سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس ملک یا خطے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سے صارف اکثر ایکس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔
اس فیچر نے کچھ دلچسپ حقائق سامنے لائے ہیں، مثال کے طور پر، کچھ ایسے نمایاں اکاؤنٹس جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں مواد شیئر کرنے کی تاریخ رکھتے ہیں، اور جن کی پوسٹس پر بڑی تعداد میں ردعمل آتا ہے، دراصل امریکا کے بجائے بیرون ملک سے چلائے جاتے ہیں۔
صرف دو روز قبل، ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا جو ایکس کے اکاؤنٹ @TRUMP_ARMY_ کی پوسٹ کا تھا، جس نے سپریم کورٹ کے ٹرمپ کے حق میں آنے والے فیصلے کا جشن منایا تھا۔
اس اکاؤنٹ کے 5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، ایکس کے مطابق یہ اکاؤنٹ بھارت میں ہے اور مارچ 2022 میں پلیٹ فارم جوائن کرنے کے بعد اب تک اپنا یوزر نیم 4 بار تبدیل کر چکا ہے۔
ان میں سے کئی اکاؤنٹس پہلے دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ امریکی ہیں یا امریکا میں موجود ہیں۔
اسی طرح، @IvankaNews_ نامی اکاؤنٹ، جو خود کو ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا کا فین اکاؤنٹ بتاتا ہے، ایک ملین سے زیادہ فالوورز حاصل کر چکا ہے اور روزانہ کئی بار صدر ٹرمپ اور ’میک امریکا گریٹ اگین‘ تحریک کے حق میں پوسٹ کرتا ہے۔
اس صارف نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے 2024 کے انتخابات میں ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا،
لیکن ایکس کے مطابق، یہ اکاؤنٹ نائیجیریا میں موجود ہے اور 2010 سے اب تک اپنا یوزر نیم 11 بار تبدیل کر چکا ہے۔
اسی طرح بی بی سی ویریفائی نے رپورٹ کیا ہے کہ کئی ایسے اکاؤنٹس جو خود کو اسکاٹ لینڈ سے ظاہر کرتے ہیں اور تقریباً مکمل طور پر اسکاٹش آزادی کے حق میں پوسٹ کرتے رہے ہیں، دراصل ایکس کے مقام کے فیچر کے مطابق ایران سے پلیٹ فارم تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔
ایک اکاؤنٹ، Ewan McGregor، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈنڈی (اسکاٹ لینڈ) میں ہے، 3روز قبل اس نے پوسٹ کیا کہ رائے شماری چھپائی جا سکتی ہے، لیکن عوامی جوش نہیں، آزادی کا عمل پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔
ایک اور صارف، Alisa Stewart (جو خود کو گلاسگو میں مقیم ظاہر کرتی ہیں) نے ہفتے کو یہ لکھا کہ نسلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن آزادی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اسکاٹ لینڈ کی آزادی اس کی ڈیمو گرافی سے ماورا اور لازوال ہے۔
لیکن ایکس کے مقام کے ڈیٹا نے ظاہر کیا ہے کہ یہ دونوں اکاؤنٹس نیدرلینڈز میں موجود ہیں اور ایران میں اینڈرائیڈ ایپ کے ذریعے ایکس تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔
جب سے ایکس نے ان اکاؤنٹس کے مقامات ظاہر کیے ہیں، دونوں صارفین نے اپنا مقام بدل کر ملک کے بجائے صرف ’علاقہ‘ دکھانا شروع کر دیا ہے۔