  • KHI: Sunny 28.7°C
  • LHR: Clear 22°C
  • ISB: Clear 18.9°C
  • KHI: Sunny 28.7°C
  • LHR: Clear 22°C
  • ISB: Clear 18.9°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

آسٹریلوی سینیٹر پارلیمنٹ میں برقعہ پہن کر پابندی کے حق میں احتجاج کرنے پر معطل

ویب ڈیسک شائع November 25, 2025 اپ ڈیٹ November 25, 2025 02:10pm
گزشتہ سال وفاقی عدالت نے سینیٹر مہرین فاروقی کو ہنسن کی جانب سے نسلی امتیاز کا شکار قرار دیا تھا۔ —فوٹو: رائٹرز
گزشتہ سال وفاقی عدالت نے سینیٹر مہرین فاروقی کو ہنسن کی جانب سے نسلی امتیاز کا شکار قرار دیا تھا۔ —فوٹو: رائٹرز

انتہا پسند آسٹریلوی سینیٹر کو پارلیمنٹ میں برقعہ پہن کر مسلمانوں کے اس لباس پر پابندی کے حق میں احتجاج کرنے پر ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔

بی بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق پالین ہنسن کو پیر کے روز اس کارنامے پر دیگر سینیٹرز نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بعد میں رسمی طور پر سرزنش بھی کی گئی، جب کہ ایک ساتھی نے ان پر ’نسل پرستانہ رویہ‘ اختیار کرنے کا الزام لگایا۔

کویینز لینڈ کی یہ سینیٹر مخالفِ مہاجرین پارٹی ’ون نیشن‘ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک بل متعارف کرانا چاہ رہی تھیں جو عوام میں مکمل چہرہ ڈھانپنے والے لباس پر پابندی عائد کرے، اس پالیسی کے لیے وہ طویل عرصے سے مہم چلا رہی ہیں۔

یہ دوسرا موقع ہے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ لباس پہنا تھا، جو چہرہ اور جسم دونوں کو ڈھانپتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے اقدامات اس لیے تھے کیونکہ سینیٹ نے ان کا بل مسترد کر دیا تھا۔

دوسرے قانون سازوں نے پیر کے روز ان کا بل متعارف کرانے سے روکنے کے فوراً بعد وہ سیاہ برقعہ پہن کر واپس آئیں۔

مسلم گرینز کی سینیٹر مہِرین فاروقی نے کہا کہ یہ نسل پرست سینیٹر ہیں، جو بظاہر نسل پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔

گزشتہ سال وفاقی عدالت نے مہرین فاروقی کو ہنسن کی جانب سے نسلی امتیاز کا شکار قرار دیا تھا، جس فیصلے کے خلاف ہنسن اس وقت اپیل کر رہی ہیں۔

ویسٹرن آسٹریلیا کی آزاد سینیٹر فاطمہ پیمن نے اس حرکت کو ’شرمناک‘ قرار دیا۔

وزیر خارجہ پینی وونگ (جو سینیٹ میں حکومت کی رہنما بھی ہیں) نے منگل کو ہنسن کی سرزنش کے لیے ایک قرارداد پیش کی، اور کہا کہ وہ دہائیوں سے تعصب کو احتجاج کے طور پر پیش کرتی رہی ہیں۔

یہ قرارداد 55 ووٹوں کے مقابلے میں 5 ووٹوں سے منظور ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ ہنسن کے اقدامات لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنانے اور مذاق اڑانے کے لیے تھے اور مسلم آسٹریلیوی شہریوں کی بے ادبی تھی۔

وونگ میں پہلے دلیل دی گئی کہ ہنسن ’آسٹریلوی سینیٹ کی رکن بننے کے قابل نہیں ہیں‘۔

فیس بک پر ایک پوسٹ میں ہنسن نے لکھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اسے نہ پہنوں تو برقعہ پر پابندی لگا دو۔

انہوں نے پہلے 2017 میں پارلیمنٹ میں برقعہ پہنا تھا اور اس وقت بھی قومی سطح پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔

2016 میں ہنسن کو آسٹریلوی سینیٹ میں اپنی پہلی تقریر پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک ’مسلمانوں کی بھرمار‘ کے خطرے میں ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

2

صدر جمعیت علمائے ہند مولانا ارشد مدنی کے دعوے نے بھارت میں سیاسی ہلچل مچا دی

3

پاکستان شاہینز، بنگلہ دیش اے کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر ایشین چیمپئن بن گئی

4

دبئی ایئر شو میں ’تیجس‘ کے حادثے سے بھارتی فائٹر جیٹ کی برآمدات کی امیدیں ماند پڑگئیں

5

20 سال بعد انسانوں کیلئے پیسے اور کام کرنے کی اہمیت ختم ہوجائیگی، ایلون مسک

6

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

7

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

8

عاطف اسلم نے انٹرویوز کے لیے بھاری معاوضے پر خاموشی توڑ دی

کارٹون

کارٹون : 25 نومبر 2025
کارٹون : 24 نومبر 2025