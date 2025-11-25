فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کی الوداعی ملاقات
جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سبکدوش ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے الوداعی ملاقات کی۔
فوج کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات کے دوران، آرمی چیف نے جنرل مرزا کی ’’مثالی قیادت، اسٹریٹجک بصیرت اور پاکستان کی مسلح افواج کے لیے اُن کی شاندار خدمات‘‘ کو سراہا۔
آئی ایس پی آر نے کہا کہ ’’انہوں (آرمی چیف ) نے تینوں افواج کے باہمی رابطے کو مضبوط بنانے، مشترکہ آپریشنل تیاری کو بہتر کرنے اور اسٹریٹجک سطح پر پاکستان کے قومی سلامتی کے اہداف کو آگے بڑھانے میں چیئرمین کے کلیدی کردار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔‘‘
مزید برآں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کے استحکام، عسکری سفارت کاری اور دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو بھی اجاگر کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ’’جنرل مرزا نے اپنے کیریئر کے دوران فراہم کی گئی معاونت پر چیف آف آرمی اسٹاف اور مسلح افواج کا شکریہ ادا کیا۔’’
’’جی ایچ کیو پہنچنے پر، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی نے یادگارِ شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کے ایک چاق چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔‘‘
خیال رہے کہ اس ماہ کے اوائل میں، قومی سلامتی کا ڈھانچہ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم اور فوج، فضائیہ اور بحریہ سے متعلق قوانین میں تبدیلیوں کے ذریعے دوبارہ ترتیب دیا گیا۔
قانون سازی کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا، جو تینوں افواج کے مابین ادارہ جاتی توازن اور رابطے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔
چیئرمین کے دفتر کی تحلیل 27 نومبر سے مؤثر ہو گئی، جس کے بعد کم از کم جنگ کے دوران مسلح افواج کے فیصلوں میں تقریباً پانچ دہائیوں سے جاری مشترکہ سروس کی نمائندگی کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا۔