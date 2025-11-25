  • KHI: Clear 22°C
  • LHR: Clear 16°C
  • ISB: Clear 10.5°C
  • KHI: Clear 22°C
  • LHR: Clear 16°C
  • ISB: Clear 10.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاک بحریہ نے جہاز شکن بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرلیا

ویب ڈیسک شائع November 25, 2025 اپ ڈیٹ November 25, 2025 09:10pm
— فوٹو: اسکرین گریب، آئی ایس پی آر
— فوٹو: اسکرین گریب، آئی ایس پی آر

پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ بحری جہاز سے داغے جانے والے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کرلیا، صدر، وزیراعظم، آرمی چیف نے کامیاب تجربہ پر سائنس دانوں کو مبارکباد دی۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ ہتھیار سمندر اور خشکی، دونوں پر موجود اہداف کو ’انتہائی درستگی‘ کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ نظام جدید رہنمائی کے آلات اور اعلیٰ درجے کی مانورنگ خصوصیات سے لیس ہے، فلائٹ ٹیسٹ کے مشاہدے میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز نے شرکت کی۔

آئی ایس پی آر نے کامیاب تجرباتی پرواز کو ‘پاکستان کی تکنیکی مہارت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت‘ قرار دیا۔

بیان کے مطابق صدر آصف علی زرداری، وزیرِاعظم شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل شمشاد مرزا اور سروس چیفس نے تجربے میں شریک یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔

فوج کے میڈیا ونگ کے مطابق 30 ستمبر کو پاکستان آرمی نے 750 کلومیٹر تک مار کرنے والے نئے شامل کردہ، مقامی طور پر تیار کردہ فتح-4 کروز میزائل کا تربیتی تجربہ کامیابی سے کیا تھا۔

انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جدید ایویونکس اور جدید نیویگیشنل سسٹمز سے لیس یہ ہتھیار زمین کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے کی خصوصیت کے باعث دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے بچنے اور اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 25 نومبر 2025
کارٹون : 24 نومبر 2025