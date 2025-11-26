  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
  • KHI: Sunny 27.6°C
  • LHR: Sunny 21°C
  • ISB: Sunny 18.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

شوہر کیسے بیوی کو وزن کم کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں؟ نادیہ خان نے بتادیا

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 12:00pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

ٹی وی میزبان و اداکارہ نادیہ خان نے شوہروں کے لیے بیویوں کو وزن کم کرنے کی ترغیب دینے کی دلچسپ حکمت عملی بتادی۔

نادیہ خان نے حال ہی میں ندا یاسر کے مارننگ پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے وزن کے حوالے سے خواتین اور شوہروں کے لیے اہم مشورے دیے۔

میزبان نے کہا کہ جو خواتین زیادہ وزن کے بارے میں سن کر برا مان جاتی ہیں، ان کے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیوی سے براہِ راست وزن کے بارے میں بات کرنے کے بجائے اپنے وزن کے بارے میں بات کریں۔

ان کا کہنا تھا کہ شوہر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا خود کا وزن بہت بڑھ گیا ہے، جس کو کم کرنے کے لیے وہ ایکسرسائز شروع کریں گے، ڈائٹ پر بھی دھیان دیں گے اور رات کے کھانے میں روٹی نہیں کھائیں گے۔

اداکارہ نے وضاحت کی کہ ایسے مشورے سن کر بیوی کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ وزن درحقیقت اس کا بڑھ رہا ہے، جب کہ پریشان شوہر ہورہا ہے جس کا وزن بھی زیادہ نہیں ہے۔

نادیہ خان نے مزید کہا کہ جن لوگوں کو ڈائریکٹ وزن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، انہیں دوسرے الفاظ میں وزن کم کرنے کی جانب توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ برا نہ مانیں اور بات سمجھ جائیں۔

انہوں نے بتایا کہ یہ فارمولہ انہوں نے اپنے گھر میں بھی آزمایا ہے، جب کبھی انہیں لگتا ہے کہ بیٹی تھوڑی سست ہو رہی ہے تو وہ جم جا کر ایکسرسائز شروع کردیتی ہیں۔

ان کے مطابق اس عمل سے بیٹی کے اندر بھی خود بخود شوق پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے اور وہ انہیں جاتے دیکھ کر خود بھی ایکسرسائز شروع کردیتی ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا صفایا، 12 نشستوں پر (ن) لیگ کامیاب، ایک سیٹ پی پی لے اڑی

2

پشاور: ایف سی ہیڈکوارٹر پر بڑا حملہ ناکام، بمبار سمیت 3 خوارج ہلاک، 3 اہلکار شہید

3

قومی اور پنجاب اسمبلی کی 13 نشستوں پر ضمنی الیکشن، غیرحتمی غیرسرکاری نتائج، مسلم لیگ ( ن) کو برتری

4

بولی وڈ کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر چل بسے

5

ناقدین کی وجہ سے شادی کی خوشیاں خراب ہوگئیں، طلاق لینے کا بھی سوچا، ڈاکٹر نبیحہ علی کا انکشاف

6

حادثے کی شکار دلہن کی ہسپتال میں شادی کی تقریب، ویڈیو وائرل

7

تیجس جیٹ کا حادثہ منفرد واقعہ ہے، یہ ’غیر معمولی حالات‘ کی وجہ سے پیش آیا، بھارت

8

وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں اپیل سپریم کورٹ بھیجنے کی درخواست خارج کر دی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025