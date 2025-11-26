  • KHI: Sunny 28.2°C
چیئرمین پی سی بی کی سعودی وزیر کھیل سے ملاقات، سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ پر بات چیت

ویب ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 02:38pm
— فوٹو: محسن نقوی / ایکس
— فوٹو: محسن نقوی / ایکس

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ریاض میں سعودی عرب کے وزیر کھیل، شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل سے اہم ملاقات ہوئی۔

تفصیلات کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب میں کرکٹ کے فروغ، نوجوانوں کی کھیلوں کے ذریعے مثبت سرگرمیوں میں شمولیت اور دونوں ممالک کے درمیان اسپورٹس میں تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک کے متعلقہ ادارے رابطوں کو مزید تیز کریں گے اور عملی منصوبہ بندی کے ذریعے جلد مشترکہ اقدامات کو حتمی شکل دی جائے گی تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مثبت مواقع فراہم کیے جا سکیں۔

اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل وژن 2030 کے تحت کھیلوں کے شعبے کو غیر معمولی انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں۔

سعودی عرب میں کرکٹ انفراسٹرکچر کی ترقی، مشترکہ ٹریننگ پروگرامز، باہمی دوروں اور جونیئر و یوتھ لیول ٹورنامنٹس کے ذریعے دونوں ممالک کے نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔

