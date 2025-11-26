  • KHI: Sunny 28.2°C
ربیکا خان کی دعائے خیر کی تقریب کی تصاویر و ویڈیوز وائرل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 26 نومبر 2025 02:54pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

ٹک ٹاکر، ماڈل اور اداکارہ ربیکا خان کی شادی کی تقریبات کا آغاز دعائے خیر کی تقریب سے ہوا، جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

ربیکا خان اور یوٹیوبر حسین ترین کا نکاح رواں سال 25 جون کو منعقد ہوا تھا اور وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں۔

نکاح سے قبل بھی شادی کے حوالے سے مختلف تقریبات ہوئیں، جن کا اختتام نکاح کی تقریب پر ہوا اور اب بلاآخر رخصتی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔

گزشتہ روز ربیکا خان کی شادی کی تقریبات کا آغاز دعائے خیر کی تقریب سے ہوا، جس میں وہ انیلا کلیکشن کے خوبصورت سلور لباس میں جلوہ گر ہوئیں۔

تقریب میں ربیکا خان کے اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست شریک تھے، جہاں سے ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

