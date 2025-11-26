  • KHI: Clear 25.6°C
  • LHR: Clear 17.3°C
  • ISB: Clear 12.7°C
  • KHI: Clear 25.6°C
  • LHR: Clear 17.3°C
  • ISB: Clear 12.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پاکستان ایک بار پھر کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب

ویب ڈیسک شائع November 26, 2025 اپ ڈیٹ November 26, 2025 06:23pm
فوٹو: پی ٹی وی
فوٹو: پی ٹی وی

پاکستان ایک بار پھر کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم (او پی سی ڈبلیو) کی ایگزیکٹو کونسل کا رکن منتخب ہوگیا، یہ انتخاب ہیگ میں ہونے والی کوپ 30 کے دوران ہوا، جس میں پاکستان 2026 تا 2028 کی مدت کے لیےمنتخب ہوا۔


پاکستان ٹیلی ویژن نے ترجمان دفتر خارجہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت کا کنونشن (سی ڈبلیو سی) دنیا کا سب سے کامیاب تخفیفِ اسلحہ معاہدہ ہے اور ایگزیکٹو کونسل اس کے نفاذ اور رکن ممالک کی نگرانی کا مرکزی ادارہ ہے۔

پاکستان 1997 سے اوپی سی ڈبلیو کا فعال رکن ہے، تنظیم کے مقاصد کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہا ہے اور باقاعدگی سے او پی سی ڈبلیو کے معائنے اپنے متعلقہ اداروں میں کرواتا ہے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو کونسل میں پاکستان کا دوبارہ انتخاب تنظیم کے اندر پاکستان کے مثبت کردار اور عالمی برادری کے اعتماد کا ثبوت ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

فیض حمید کا کورٹ ماشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے، آئی ایس پی آر

2

میری لاپرواہی کی وجہ سے بیٹی کی صحت متاثر ہوئی، اب ہر سال اس کا چیک اپ ہوتا ہے، سعدیہ امام

3

ندا یاسر نے ’توجہ‘ حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں بلایا تھا، عائشہ اظہر

4

’تیجس پائلٹ کی موت کو عزت دینے کے لیے بھارت کو دفاعی معاہدوں میں شفافیت لانا ہوگی‘

5

’ایتھوپیا میں آتش فشاں پھٹنے سے راکھ کا بادل جنوبی پاکستان تک پہنچ سکتا ہے‘

6

علی ترین نے پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطانز کو خیر آباد کہہ دیا

7

راولپنڈی: لڑکی کے بال زبردستی کاٹنے کی ویڈیو وائرل ہونے کا معاملہ، 3 افراد گرفتار

8

الیکشن ٹربیونل نے جے یو آئی (ف) کے ایم این اے سید سمیع اللہ کی کامیابی کالعدم قرار دیدی

کارٹون

کارٹون : 26 نومبر 2025
کارٹون : 25 نومبر 2025