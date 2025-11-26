راولپنڈی: جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا

راولپنڈی: جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا
جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈکوارٹرز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔
ڈان نیوز کے مطابق انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے جاری اعلامیے کے مطابق تقریب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کو اُن کی 40 سالہ عسکری خدمات پر خراجِ تحسین کیاگیا، تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس اور سینیئر افسران نے بھی شرکت کی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے فرائض احسن انداز میں ادا کرنے پر اظہارِ تشکر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئےکہا کہ موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے، قوم کا دفاع ناقابلِ تسخیر، افواج پاکستان اسے مزید مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے۔
اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ تقریب میں مادرِ وطن کے دفاع میں مسلح افواج کی قربانیوں، شہداء اور ان کے خاندانوں کو زبردست خراجِ عقیدت بھی پیش کیا گیا۔